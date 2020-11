Reporter: Achiziția CEZ Bulgaria este considerată de mulți specialiști drept cea mai importantă achiziție din 2020 în Europa de Est. De ce CEZ, de ce o mișcare pe piața energiei?

Vasile Stefanov, director de dezvoltare al Eurohold: După o analiză strategică aprofundată a grupului, conducerea Eurohold a luat decizia de a-și ceda investițiile pe termen lung din sectoarele de vânzări și leasing auto, in favoare unor investiții cu beneficii mai stabile. Decizia schimbării strategice a coincis cu anunțul CEZ de a-și vinde afacerea in domeniul energiei din Bulgaria.

Pe baza unei cercetări aprofundate de piață și luând în considerare capacitatea de capital a grupului, o aderare strategică și o expansiune consecutivă în spațiul de utilități și mai ales în sectorul energetic din Bulgaria și Europa de Est vor duce la diversificarea și la optimizarea rezistenței veniturile grupului la șocuri economice.

Ținând cont de cota de piață din Bulgaria și din regiune, investiția în active CEZ este o oportunitate excelentă de piață pentru realizarea obiectivelor strategice, pe termen mediu și lung, ale grupului nostru și anume diversificarea portofoliului nostru, scăderea sensibilității pieței de risc și o intrare treptată pe noul segment de piață reglementat, ceea ce va duce la randamente mai previzibile.

La finalizarea tranzacției cu CEZ, activele și veniturile combinate ale Eurohold vor depăși 2 miliarde de EURO, iar compania va avea peste 6.000 de angajați și 5 milioane de clienți.

Acordul va fi finanțat din fonduri proprii, dar și cu sprijinul băncilor globale de investiții. În ultimii 20 de ani, în cele 30 de achiziții pe care le-am făcut până acum, am colaborat cu mari bănci internaționale în asigurarea finanțării tranzacțiilor. Deci, am construit relații perfecte cu băncile globale de investiții.

Eurohold este cunoscut pentru prezența sa puternică pe piața asigurărilor. Odată cu achiziționarea CEZ, putem anticipa alte achiziții pe piața energetică europeană?

În această etapă, Eurohold își concentrează eforturile asupra finalizării achiziției portofoliului bulgar CEZ. Cu toate acestea, așa cum a fost și cazul afacerii noastre din asigurări, unde am început cu operațiuni de asigurare mici, dar am ajuns să devenim în cele din urmă cel mai mare asigurator independent din sud-estul Europei, ar putea fi urmărită o strategie similară. Cu toate acestea, din cauza climatului economic volatil ca urmare a pandemiei, planurile și acțiunile mai concrete vor trebui amânate până la stabilizarea perspectivelor macroeconomice.

Există o tendință puternică de investiții în producția de energie verde, o piață pe care CEZ nu excelează în Bulgaria. Vedeți o schimbare a priorităților de investiții?

Planurile Eurohold sunt de a sprijini și îmbunătăți actualul program de investiții al CEZ din Bulgaria. Programul de investiții va fi pe deplin aliniat cu reglementările și cerințele regulatorului de energie și cu obiectivele UE pentru pachetul de energie curată pentru 2030. Strategia actuală de investiții a CEZ nu se concentrează doar pe extinderea în generarea de energie, ci mai ales pe optimizarea eficienței rețelei de transmisie a energiei electrice. Strategia actuală poate fi descrisă în 4 aspecte dominante: Asistarea și satisfacerea cerințelor clienților noștri, reînnoirea și întreținerea rețelei, energie regenerabilă și eficiență energetică, respectiv inovație și tehnologie.

Producția de energie verde face parte din strategia pe termen lung a Eurohold în ceea ce privește activele CEZ. Pe primul plan se află îmbunătățirea ineficiențelor actuale. O dimensiune secundară a strategiei include o aderare suplimentară în producția de energie verde pe mai multe planuri: RES (o generație pe scară largă), implementarea noilor tehnologii de stocare a energiei în rețeaua de distribuție pentru a satisface cererea în creștere a stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice, dar și generare de energie RES eficientă din punct de vedere economic pentru industrie și gospodărie (PV, pompe de căldură, energie geotermică).

Au existat informații conform cărora Eurohold urmărește preluarea activelor CEZ în România. De ce nu s-a concretizat această achiziție?

În conformitate cu planurile noastre strategice de a ne muta în sectorul energetic, putem confirma că am depus o ofertă neobligatorie pentru achiziționarea activelor CEZ România. Din păcate, circumstanțele s-au schimbat. Având în vedere perspectiva pandemiei COVID 19 am fost nevoiți să ne retragem intenția, lucru posibil in cadrul stagiului de negociere activă a CEZ Bulgaria.

Cum vedeți evoluția activelor Eurohold în România?

Euroins este activul nostru unic în România. De asemenea, este si unul dintre principalii noștri generatori de venituri. Suntem hotărați să ne extindem și să ne concentrăm toata eforturile în acest scop printr-un proces de ramificare.

În prezent, Eurohold este listată la bursa din Sofia. Există vreun interes și la Bursa de Valori București?

De fapt, suntem dublu cotați, deoarece acțiunile Eurohold sunt tranzacționate atât la Bursa de la Sofia, cât și la Varșovia. Cu siguranță, Bursa de Valori București este întotdeauna o opțiune având în vedere că cel mai mare activ al nostru de asigurare este situat în România, cu condiția să primim sprijinul autorității de reglementare locale.

Cum ați descrie Eurohold?

Eurohold Bulgaria este un grup de afaceri independent, lider în regiunea CEE / SEE / CSI și cel mai mare deținător de acțiunii publice din Bulgaria. Acesta operează în domeniul asigurărilor, leasingului, vânzărilor de mașini, gestionării activelor și serviciilor de investiții. Eurohold deține Euroins Insurance Group (EIG), unul dintre cele mai mari grupuri de asigurări independente, care operează în 11 țări și deține filiale în Bulgaria, România, Macedonia de Nord, Ucraina, Georgia, Rusia și Belarus. EIG operează și în Grecia și Polonia și are operațiuni de asigurare de nișă în Spania și Italia. În prezent, grupul de asigurări are peste 2,5 milioane de clienți și peste 3.000 de angajați.