Proiectul este denumit WÖRWAG STARt UP Internship și oferă studenților farmaciști din România șansa de a beneficia de un stagiu de cunoaștere aplicată a profesiei de farmacist în companii flexibile și profesioniste din industria farmaceutică.

“Din punctul nostru de vedere, farmacistul are nevoie, ca profesionist în domeniul sănătății bine pregătit, și de competențe legate de logistica produselor farmaceutice.

Acest proiect își propune să ofere viitorilor farmaciști cunoștințe privind modul în care un medicament ajunge din fabrică la farmacie, care sunt condițiile stricte necesare care trebuie respectate pe tot lanțul logistic și documentele prevăzute în reglementările în vigoare.

Aceste cunoștințe le completează pe cele acumulate în facultate și oferă o perspectivă completă asupra sectorului farmaceutic, de la producerea unui medicament până la eliberarea lui în farmacie”, a declarat Eduard Stanov, director HR în cadrul Europharm Distribuție.

Programul oferă studenților oportunitatea de a experimenta rolul de educator al pacientului în farmacie dintr-o perspectivă diferită, care include și cunoștințe despre “istoricul” medicamentului eliberat.

Studenții care s-au înscris deja în program se așteaptă la o experiență care întregește cunoștințele căpătate în facultate și care le oferă o viziune mai completă asupra domeniilor de interes.

“Principalul motiv pentru care m-am înscris în acest proiect este reprezentat de dorința de a lua contact și cu un alt mediu, diferit de cel al farmaciei cu circuit deschis cu care studenții sunt obișnuiți din cadrul facultății.

Pun preț pe dezvoltarea mea atât profesională, cât și socială și consider că un cadru nou ce vine la pachet cu un nou colectiv de oameni poate reprezenta un pas înainte în a-mi definitiva acest proces”, a declarat Andreea Cornelia Ilie, studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București, participantă la programul de internship.

“M-am înscris în pogramul WÖRWAG STARt UP Internship pentru a afla mai multe despre posibilitățile de dezvoltare în domeniul farmaceutic, pentru a-mi îmbunătăți calitățile în cât mai multe arii ale domeniului și pentru perseverență. În plus, îmi doresc profesioniști din domeniu care muncesc cu drag. Și știu că o să fie un program fain și interesant!”, a precizat Andreea Popescu, studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara.

Printre beneficiile majore ale programului se numără contactul cu specialiști recunoscuți în profesie, dezvoltarea de aptitudini de comunicare, interacțiune relevantă cu consumatorii și vânzare într-o manieră care completează experiența din facultate, acumularea de experiență practică într-un depozit farmaceutic, interacțiunea directă cu persoane care lucrează în industria farmaceutică și oportunitatea unei experiențe complete, dintr-o perspectivă diferită.

DETALIILE PROGRAMULUI

Programul de internship constă în module de câte o săptămână de experiență practică în cadrul Europharm Distribuție.

Studenții interesați trebuie să se înscrie pe https://woerwagstartup.ro/internship/ cu o scrisoare de intenție de maximum 500 de cuvinte, în care să explice de ce își doresc să facă parte din acest proiect, și o scrisoare de recomandare de la un cadru didactic.

Studenții înscriși vor trece printr-un interviu, iar cei selectați vor merge în locația pentru care au optat.

În 2021, STARt UP INTERNSHIP s-a desfășurat în perioada iulie-septembrie cu 30 de participanți selecționați din 76 înscriși, ce au desfășurat stagii de practică la parteneri strategici din domeniul farmacovigilenței și asigurarea calității medicamentelor și producției, logisticii și distribuției produselor farmaceutice.

Europharm Distribuție este una dintre cele mai importante companii românești de distribuție farmaceutică și servicii logistice, cu o activitate de peste 27 de ani pe piața locală. Rețeaua logistică Europharm Distribuție este formată din 9 depozite și acoperă 80% din piața farmaciilor independente, oferind soluții inovative, la cel mai înalt nivel de performanță, destinate clienților.

CONTEXT

Procentul NEETs (Not in Education, Employment or Trening) în România este al doilea cel mai mare din Europa, fiind de 23,6% în 2019, față de o medie europeană de 16,7%, potrivit datelor Eurostat.

De asemenea, mai mult de 1 din 3 tineri (15 -34 ani) care au absolvit liceul nu lucrează în domeniul în care a studiat, iar rata de nepotrivire a competențelor este în creștere, arată evaluările europene.

Potrivit specialiștilor în resurse umane, volatilitatea mediului post-COVID-19 este un factor de stres suplimentar pentru tineri, iar deciziile de alegere a carierei sunt îngreunate de schimbarea mediului și a specificului anumitor joburi.

Europharm Distribuție, alături de celelalte companii, evaluează 14 candidați pentru recrutarea unui angajat, iar perioada de formare a candidatului recrutat este de 8 luni, indică un studiu asupra angajabilității entry-level, valabil pentru perioada 2014-2015, realizat de MildwardBrown, eJobs și Coaliția pentru Dezvoltarea României.

Datele mai arată că în universitățile din România există, în medie, 1 angajat cu ocupație în domeniul consilierii vocaționale la 3.448,88 de studenți, deși, teoretic, ar trebui să existe cel puțin un angajat la fiecare 2.000 de studenți (mulți dintre tinerii consiliați sunt elevi, scopul fiind recrutarea de noi studenți).