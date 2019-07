Prognoza meteo ANM! Avertizare de ultim moment de la meteorologi! Când se strică vremea. Miercuri, vremea va rămâne deosebit de caldă, dar de joi, instabilitatea va creşte.

PROGNOZĂ METEO MIERCURI

Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, pe arii restrânse caniculară în Câmpia Română și Dobrogea continentală. Disconfortul termic va fi accentuat după-amiaza, când indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, pe arii relativ extinse în regiunile sud-vestice, sudice și sud-estice, local în cele vestice și izolat în restul teritoriului. Totodată, gradul de instabilitate atmosferică se va accentua treptat. Cerul va fi variabil, dar vor fi și perioade cu înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie și căderi de grindină, ziua (îndeosebi în a doua parte) în regiunile intracarpatice, la deal, la munte și izolat în rest, iar noaptea pe arii relativ extinse în centru, în sud și local în restul teritoriului. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse se vor depăși 25…35 l/mp. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade in Maramures si 35 de grade in sudul Olteniei, al Munteniei precum si in zona continentala a Dobrogei, iar cele minime între 16 și 25 de grade.

BUCUREŞTI

Pe parcursul zilei vremea va fi călduroasă, caniculară după-amiaza, când disconfortul termic va fi accentuat, cu un indice temperatură-umezeală (ITU) care va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, iar cerul va fi variabil. Noaptea, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere și se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 34…35 de grade, iar cea minimă de 20…21 de grade.

PROGNOZĂ METEO JOI

Vremea va fi în general instabilă. Mai ales pe parcursul zilei vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în regiunile nord-vestice, centrale, sud-estice, la munte și local în restul teritoriului. Ploile vor avea și caracter torențial, iar pe arii restrânse cantitățile de apă vor depăși 25…35 l/mp. Izolat va cădea grindină. Valorile termice vor scădea și se vor situa în jurul celor normale la această dată. Disconfort termic se va mai resimți doar în sud-vestul țării, unde indicele temperatură-umezeală va atinge local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 de grade in estul Transilvaniei și 32 de grade in vestul si in sudul Olteniei, iar cele minime între 13 și 21 de grade.

BUCUREŞTI

Vremea va fi în general instabilă și se va răcori. Pe parcursul zilei temporar înnorările vor fi accentuate și se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, apoi cerul va deveni variabil. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar cea minimă va fi de 17…18 grade.

PROGNOZĂ METEO VINERI

Pe parcursul zilei vremea va fi caldă, local călduroasă în sudul țării, unde disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, ploi de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, local la munte și izolat în restul teritoriului.Seara și noaptea gradul de instabilitate atmosferică se va accentua treptat și se va manifesta prin perioade cu înnorări accentuate, averse, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii, în regiunile vestice, sudice și centrale și local în rest. Pe arii restrânse se vor înregistra cantități importante de apă și va cădea grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vest, iar cele minime între 12 și 21 de grade, potrivit romaniatv.net.

Prognoza meteo ANM! Avertizare de ultim moment de la meteorologi! Când se strică vremea.

BUCUREŞTI

Ziua vremea va fi călduroasă, cerul variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Noaptea instabilitatea atmosferică se va acentua și se va manifesta prin intervale cu înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 30…31 de grade, iar cea minimă de 18…19 grade.

PROGNOZĂ METEO SÂMBĂTĂ

Vremea se va menține instabilă și se va răci. În cursul zilei, cerul va avea înnorări temporar accentuate și se vor semnala averse, ce vor avea și caracter torențial și descărcări electrice la deal, la munte, în jumătatea de est a țării și local în restul teritoriului. Vor fi condiții de grindină, iar pe arii restrânse se vor acumula cantități importante de apă. Noaptea cerul va deveni variabil, iar ploi vor mai fi pe arii restrânse. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în cursul zilei în sud-vest, sud și sud-est, precum și pe crestele masivelor sudice. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 29 de grade, iar cele minime între 10 și 19 de grade.

BUCUREŞTI

Vremea va fi instabilă și se va răci. Ziua cerul va avea înnorări temporar accentuate și se vor semnala averse și descărcări electrice, iar noaptea va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în cursul zilei. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, iar cea minimă va fi de 14…16 grade.

Prognoza meteo ANM! Avertizare de ultim moment de la meteorologi! Când se strică vremea.

Te-ar putea interesa și: