Profitul companiilor europene va avea de suferit și în 2021, iar pandemia de coronavirus a adus o răsturnare importantă a ierarhiilor.

Digitalizarea se dovedește a fi soluția câștigătoare, arată un raport prezentat de Accenture la Davos.

Profitul companiilor europene: 49% dintre companii, pe minus în 2020

Liderii de afaceri europeni se aşteaptă să revină la valorile de dinainte de criză în aproximativ 18 luni şi doar o treime dintre companiile europene estimează că vor obţine profit în următoarele 12 luni, conform unui raport al Accenture.

Raportul “The European Double Up: A twin strategy that will strengthen competitiveness,” lansat în contextul Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, arată că firmele care adoptă tehnologiile digitale şi pun accent pe dezvoltarea durabilă îşi vor reveni mai repede şi vor ieşi mai puternice din criza COVID-19.

Potrivit raportului, criza COVID-19 a dus la o contradicţie în ceea ce priveşte rezilienţa şi perspectivele de creştere ale companiilor europene: jumătate (49%) dintre companiile europene au raportat scăderea veniturilor sau a profitului în ultimul an şi nu aşteaptă nicio îmbunătăţire în următoarele 12 luni.

Estimări legate de venituri negative în următoarele 12 luni

De asemenea, o cincime (19%) din companiile europene au avut performanţe financiare bune înainte de pandemie, dar se aşteaptă la venituri negative în următoarele 12 luni.

Raportul defineşte aceste companii drept “falling angels” (îngeri decăzuţi). Este vorba de companiile din turism, retail şi industria auto care au fost printre cele mai grav afectate de pandemie.

O treime (32%) dintre companiile europene se aşteaptă să înregistreze profit în următoarele 12 luni.

Raportul defineşte aceste companii drept “liderii de mâine”. Printre acestea se numără companiile mai puţin afectate de pandemie cum ar fi cele din industria farma, comunicaţii, software, bunuri de consum şi servicii.

Profitul companiilor europene: “Liderii de mâine”

Conform raportului, companiile care au accelerat ritmul de adoptare a soluţiilor digitale şi a practicilor durabile au de trei ori mai multe şanse să fie printre “liderii de mâine”, redresându-se astfel mai repede şi ieşind mai puternice din criză.

“Transformarea digitală a definit peisajul afacerilor în deceniul trecut, iar companiile care au realizat această transformare rapid şi la scară au câştigat cel mai mult”, a declarat Jean-Marc Ollagnier, CEO Accenture în Europa.

“Intrăm într-un deceniu care deschide un nou val de schimbare definit de tranziţia durabilităţii. Modul în care companiile europene gestionează această “transformare dublă” va determina cât de repede se vor recupera din criză şi cât de bine vor fi poziţionate pentru a susţine creşterea în lumea post-pandemică”, a mai spus Ollagnier.

Companiile din Marea Britanie, Franţa şi Germania, cele mai optimiste

Potrivit cercetării Accenture, aproape jumătate (45%) dintre companiile europene acordă prioritate investiţiilor, atât în transformarea digitală, cât şi în dezvoltarea durabilă.

Mai exact, 40% dintre respondenţii europeni intenţionează să facă investiţii mari în inteligenţă artificială, 37% intenţionează să facă investiţii mari în cloud, iar 31% îşi reechilibrează investiţiile pentru a se concentra mai mult pe modele de afaceri durabile.

Raportul menţionează că mai puţin de jumătate (45%) dintre companiile europene se aşteaptă să îşi atingă obiectivele în 2021. Cele din Marea Britanie, Franţa şi Germania sunt printre cele mai optimiste, cu 59%, 52% şi 51%.

Respondenţii din Italia şi Spania sunt printre cei mai pesimişti. Doar 34% şi, respectiv, 31% dintre aceştia se aşteaptă să îşi atingă obiectivele în 2021.

Definirea unui model de afaceri viabil

“Chiar şi companiile care recunosc oportunitatea adoptării soluţiilor digitale se confruntă cu bariere în diferite etape ale acestei duble transformări.

Aceste provocări includ definirea unui model de afaceri viabil în jurul practicilor şi produselor durabile, alocarea resurselor pentru a mobiliza mai bine organizaţia şi trecerea rapidă de la proiecte pilot separate la iniţiative la scară largă, la nivel de companie”, a transmis Ollagnier.

Cercetarea se bazează pe un sondaj realizat pe 4.051 de directori executivi din 13 ţări şi 19 industrii.

Sondajul a fost realizat în noiembrie 2020 şi acoperă companii cu venituri anuale care depăşesc 500 de milioane de dolari SUA.