Profeția părintele Ilarion Argatu despre România

Cunoscutul vizionar Ilarion Argatu a făcut înainte să moară o profeție cruntă despre întreaga lume. Potrivit lui, România se află în pericol, acesta a prezis că Bucureștiul va fi „sub dărâmături, iar străzile vor fi pline cu „mașini de tot felul, care mai de care mai frumoase, mai luxoase, dar fără oameni”.

Viziunea i-ar fi permis să trăiască „liniștea ca de mormânt” care se va instala în țara noastră, iar în pe drumul profeției ar fi întâlnit, pe o distanță de sute de kilometri, „șapte oameni îmbrăcați în haine albe”.

„Va fi pustiu peste tot și jumătate din București va fi sub dărâmături. Am văzut o jumătate de București sub dărâmături și jumătate în picioare, dar pustiu și gol, fără oameni. Pe străzi erau mașini de tot felul, care mai de care mai frumoase, mai luxoase, dar fără oameni.

Puteai să-ți alegi pe care voiai. Nimeni nu era și nimănui nu-i trebuiau. Am văzut orașe și sate pustii, câmpii verzi, dar pustii. Am intrat într-o casă, să mă dumiresc, dacă este cineva acasă. Nimeni”, se arată în viziunea părintelui.

Care este simbolistica celor șapte persoane întâlnite pe drum

Despre cele șapte persoane întâlnite după cataclism, părintele Ilarion Argatu a povestit că erau îmbrăcate în haine albe, un „semn că numai atâți drepți s-au mai găsit printre oameni”.

„Pe aragaz, încă mai fierbea ceaunul cu mămăliguță, masa era aranjată. Jos, lângă aragaz, un șorț și haine femeiești, semn că a prins-o moartea pe gospodină făcând mâncare, iar pe scaune și spătar, haine bărbătești și femeiești, semn că stăteau la masă.

M-am mirat și eram stupefiat de acea liniște ca de mormânt și de acel pustiu. Începând de la Galați și până în nordul Moldovei, nu știu dacă am întâlnit vreo șapte oameni de toți, așa de rari și de departe erau unii de alții, poate la sute de kilometri.

Toți erau îmbrăcați în haine albe, semn că numai atâți drepți s-au mai găsit printre oameni când s-a produs cataclismul”, se arată în profeție.

Ilarion Argatu (1913-1999, Mănăstirea Cernica) a fost un preot ortodox, renumit duhovnic și exorcist român. La șapte ani de la trecerea sa la cele veșnice, în mai 2006, trupul său a fost deshumat și s-a găsit aproape intact.