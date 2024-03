Programul, susținut de UniCredit Bank și Bocado, propune antreprenorilor din industria agrifood, din România și Republica Moldova, o perioadă de șase săptămâni de accelerare cu workshopuri de grup, întâlniri de mentorat 1on1, întâlniri de finanțare precum și acces la singurul bootcamp de inovare în industria alimentară, care va avea loc în perioada 20-22 mai, la Sovata.

Antreprenorii care dezvoltă produse alimentare inovatoare se pot înscrie în programul F&B Business Accelerator, până pe 15 martie, accesând ACEST LINK.

F&B Business Accelerator camp

F&B Business Accelerator reunește un ecosistem de peste 80 de traineri și mentori precum Dan Isai, fondator Salad Box, Radu Bălăceanu, cofondator LifeBox, Alfred Dauteuil, fondator Jerry’s Pizza, Daniel Donici, fondator Artesana, Radu Savopol, fondator 5 to go, Răzvan Gheorghiu-Testa, Partener Fondator Țuca Zbârcea & Asociații sau Alexandru Comănescu, Director de Taxe în cadrul KPMG. Lista completă de traineri și mentori poate fi accesată AICI.

„Ne bucurăm să vedem că în România cultura antreprenorială se dezvoltă din ce în ce mai mult și că oamenii de business cu experiență sunt dornici să împărtășească din cunostințele lor celor aflați la început de drum. Un astfel de program de accelerare înseamnă transfer de bune practici, dar mai ales îi ajută pe participanți să înteleagă profund business-ul lor și să scaleze rapid. Totodată, știm că România are o tradiție îndelungată în exportul de bunuri primare, însă remarcăm an de an o tranziție către exportul de produse finite, de calitate. Acesta e principalul motiv pentru care suntem alături de F&B Business Accelerator – pentru a-i susține pe antreprenorii care reușesc să creeze plus valoare în economia noastră”, a spus Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv Divizia Retail UniCredit Bank.

De ce workshopuri vor beneficia antreprenorii din program?

În cadrul celor șase săptămâni de accelerare, antreprenorii acceptați în program vor fi expuși către toate ariile de interes pentru business-urile proprii. Astfel, printre workshopurile organizate se numără: Business Planning; Comportamente de consum; Siguranța alimentelor; Managementul lanțului de aprovizionare; Certificarea produselor ecologice; Structura unui P&L; Digital marketing; Performance media; Strategii de comunicare; Proprietate intelectuală și M&A; Fiscalitate; Soluții de reducere a foodwaste-ului.

„Bocado.ro este prima platformă B2B care digitalizează lanțul de aprovizionare pentru afacerile din HoReCa. Platforma contribuie la: reducerea timpului de aprovizionare cu 50%, peste 1000 de articole disponibile, gestionarea mai multor locații de aprovizionare și a unei echipe de achizitori, căutare și găsire rapidă a produselor și gestionarea facilă a facturilor. Pentru noile afaceri este critic să integreze Bocado.ro în procesele lor,” a declarat Albert Davidoglu, CEO Bocado.

În cadrul F&B Business Accelerator, antreprenorii acceptați în program vor beneficia de:

6 săptămâni cu workshopuri online, de grup

Acces gratuit la singurul bootcamp de inovare în industria alimentară: F&B Innovation Camp

Întâlniri de mentorat 1on1

Întâlniri de finanțare cu investitori strategici

Participare fără taxă, cu stand propriu, la cele 6 evenimente de street food Urbea Food Fest din 2024.

Cine sunt absolvenții ultimei cohorte F&B Business Accelerator?

F&B Business Accelerator organizează, anual, trei programe de accelerare: Unul dedicat antreprenorilor care dezvoltă concepte de servire a mâncării și băuturii (concepte HoReCa), unul dedicat antreprenorilor care dezvoltă produse alimentare și unul dedicat antreprenorilor care dezvoltă tehnologie pentru HoReCa și Retail. Ultima cohortă a fost încheiată luni, 26 februarie, printr-un eveniment de tip Pitching Day prin intermediul căruia absolvenții programului și-au prezentat business-urile în fața mai multor fonduri și platforme de investiții precum: Sparking Capital, Transylvania Angels Network, Seedblink, Ronin.

Printre absolvenții ultimei grupe organizate se numără:

Răzvan Rădeanu – Yuzuapp: Startup care ofera tool-uri de vânzări pentru restaurante: self-kiosk pentru concepte cu servire rapidă, website-uri de click & collect și comenzi prin coduri QR, în doar câteva minute, fără investiții mari în avans.

Horațiu Negrea – Butler (Ospătar de la distanță): Butler ajută restaurantele să ofere o experiență nouă de servit masa, conectând clienții internaționali cu ospătari la distanță, care să ofere acestora recomandări culinare în limba maternă. Dincolo de aceste servicii, Butler oferă instruire în domeniul ospitalității și oportunități la distanță pentru profesioniști de vârstă mijlocie și persoane cu dizabilități. Butler, un “game-changer” care redefinește viitorul in domeniul restaurantelor

Nichita Herput – Pineapple Square: Aplicație dedicată profesioniștilor din HoReCa și business-urilor în căutare de personal. O singură aplicație pentru dezvoltarea networkingului profesioniștilor din HoReCa, integrând funcționalități de feed, portofoliu, chat și recrutare.

David Horobet – Abiso: Soluție software pentru automatizarea proceselor interne din cadrul unei afaceri active în industria HoReCa. Proprietarii pot folosi tool-ul pentru a observa performanța acestora în ceea ce privește task-urile pe care le fac zilnic, prezența lor, nivelul de pregătire din punct de vedere al cunoștințelor lor, pentru ca mai apoi să ia decizii de business în cunoștință de cauză.

Sebastian Romașcu, Corporate Creative Solutions: Cu o experiență de 15 ani în furnizarea de servicii software pentru industria HoReCa, precum dezvoltarea și implementarea de sisteme de gestionare a comenzilor și rezervărilor, soluții de monitorizare a stocurilor și aplicații pentru gestionarea personalului, Sebastian a pus bazele unei noi soluții dedicate industriei de fast-food: Aplicație de comandă mobilă care utilizează inteligența artificială pentru a genera o creștere a numărului de clienți și a comenzilor.

Jingoi Bogdan – Travelscan: Platforma de rezervări online a unităților de cazare din toată România. Include disponibilitatea live a tuturor locațiilor și prețuri identice sau mai chiar mai mici decât cele de la recepția unităților.

Cristian Paraschiv – Random Space Bucharest: „Random” este un proiect construit pe 3 piloni: bar, coworking și destinație pentru evenimente dedicate industriilor creative. Sub umbrela „Random” au fost dezvoltate două spații în București: „Random Space” și „Random House”.

Gabriel Todea – Nutriento : Locul în care poți mânca cea mai sănătoasă mâncare din Cluj. Preparatele Nutriento sunt realizate din ingrediente locale, folosind procesare minimă.

Darius Todorescu: All Cuisine este un brand virtual (ghost kitchen) din Timișoara, prezent în platformele de delivery, cu 3 sub-branduri: El Kebab (crispy, shaorma, kebab), American Dog (hot dogi) și Les Crepes (clatite).

F&B Business Accelerator este un program susținut de UniCredit Bank și Bocado. Parteneri strategici: Țuca Zbârcea&Asociații, KPMG și Hotspot Workhub.