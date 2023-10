Scandalul l-a implicat pe unul dintre cei mai mari producători de bere din China, Tsingtao Brewery. El a izbucnit după ce un clip a fost postat pe rețelele de socializare.

În videoclip putem vedea cum un bărbat pare să urineze într-unul dintre rezervoarele fabricii. Clipul s-a viralizat rapid încă de joi.

În imagini putem vedea un bărbat îmbrăcat în uniformă de muncitor și care poartă o cască. El se urcă deasupra rezervorului și pare că urinează. Potrivit Insider, persoana nu pare să facă parte dintre angajații companiei.

Compania Tsingtao este al doilea cel mai important producător chinez. Potrivit reprezentanților companiei, incidentul s-a produs la „Berria nr. 3”, o fabrică din Pingdu, provincia Shandong.

Producătorul fabrică și una dintre cele mai populare branduri de export din statul Chinez. Pe lângă ancheta internă a companiei, se desfășoară și o anchetă a autorităților locale.

Conform publicației de stat National Business Daily, atât bărbatul care pare să urineze în videoclip, cât și persoana care a filmat incidentul au fost reținuți de către poliție în orașul Pingdu.

This is the viral video showing how an alleged worker at the Tsingtao Beer Factory 3 climbs over a wall at the raw material production site and starts to urinate. Many people think it’s an undercover operation by a rivaling company: one person peed, another leaked the video? 🍻🤢 pic.twitter.com/eJcYljo2aQ

— Manya Koetse (@manyapan) October 21, 2023