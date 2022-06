Noi probleme în familia Oanei Roman!

Oana Roman îi spune adio definitiv lui Marius Elisei?! „Nu știu ce va fi! Sunt neînțeleger mari”

Fiica fostului premier al României Petre Roman are din nou probleme în cuplu. Se pare că există din nou neînţelegeri serioase între ea şi partenerul său, Marius Elisei, iar cea care suferă cel mai mult din această cauză este chiar Isabela, fetiţa celor doi.

În urmă cu un an de zile, Oana şi Marius ajungeau la divorţ, însă, de atunci, lucrurile au căpătat o turnură pozitivă, iar cei doi au reuşit să revină la sentimente mai bune şi să se împace.

Cadourile romantice, florile şi declarațiile de dragoste siropoase erau din nou la ordinea zilei.

Iată însă că tensiunile au revenit între Oana Roman şi Marius Elisei, după cum recunoaşte chiar fiica fostului premier.

Oana a dezvăluit că s-a ajuns din nou la certuri serioase între ea şi Marius, iar Isabela este foarte afectată de toate aceste neînţelegeri.

Vedeta a refuzat totuşi să facă mai multe declaraţii pe acest subiect şi să detalieze cum s-a ajuns la această nouă ruptură, tocmai pentru a nu o afecta mai mult pe cea mică.

„Nu știu ce va fi! Nu vreau să spun mai multe din cauza copilului!

Dar da, sunt neînțelegeri si divergențe mari între noi la acest moment!”, a declarat Oana Roman pentru Click.

Întrebată dacă ea şi Marius Elisei urmează să se despartă din nou, Oana a explicat că nu a luat încă o decizie în acest sens.

Oana Roman şi Marius Elisei s-au căsătorit în iunie 2014, însă au divorțat, cu scandal, după șapte ani de căsnicie. Zvonurile spun că bărbatul ar fi fost infidel.

„Am ajuns în punctul în care am senzația că vorbesc doar eu și mă aud singură”

Cu ceva timp în urmă, după împăcare, Oana explica, în cadrul unei emisiuni TV, că între ea şi partenerul său de viaţă există o barieră de comunicare.

„Eu am încercat foarte mulți ani să îi explic și să mă mulez și să accept niște lucruri, nu se poate. Este clar că eu asta sunt și asta este viața mea.

Noi am vorbit de-a lungul anilor de zeci și sute de ori. Am ajuns în punctul în care am senzația că vorbesc doar eu și mă aud singură.

Eu nu consider că lucrurile merg în direcția care trebuie, din păcate. Cel puțin în ultima vreme.

Probabil că este și o problemă a, nu știu, caracterului pe care îl am eu. Eu am evitat și evit în general să mă plâng sau să dezbat lucruri… Se spune că rufele se spală în familie”, spunea atunci Oana Roman.