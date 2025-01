Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale, susține că nu există niciun motiv legal pentru a-i fi interzisă candidatura. În cadrul unui interviu la Marius Tucă Show, acesta a declarat că, în cazul unui scenariu improbabil în care candidatura sa ar fi blocată, ar putea lua în calcul susținerea unui alt candidat și el ar viza funcția de prim-ministru.

Georgescu afirmă că urmează să sosească un mesaj important din Statele Unite care ar clarifica situația sa.

Călin Georgescu a respins ideea că i-ar putea fi interzisă candidatura, subliniind că nu a comis nimic ilegal. Potrivit acestuia, informațiile prezentate de procurori nu aduc nimic nou față de ceea ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) știa deja. El a subliniat că cei implicați în campania sa au acționat pe propria răspundere.

„Nu se poate (să-i fie interzisă candidatura, n.r.), pentru că nu am făcut nimic ilegal. Procurorii au arătat fix ceea ce cei de la CSAT știau deja. Nu am dat nimic, nu am primit nimic, cei care au făcut (campanie, n.r.) au făcut-o pe propria lor răspundere, așa au crezut. Partenerul strategic este foarte clar în faptul că ne trebuie un echilibru în această țară. Să știți că acesta este cuvântul de ordine. Fără un echilibru în România nu putem să facem față la ce val va veni peste noi toți. Eu pot ține acest echilibru la Cotroceni, mai ales că e nevoie de foarte bună înțelegere, de înțelepciune”, a declarat Georgescu.