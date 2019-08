În acest interval, veniturile grupului Telekom Romania au ajuns la 231,2 milioane euro, în scădere cu 2,8% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Situația este și mai îngrijorătoare atunci când vorbim despre clienții companiei. În trimestrul 2 din 2019 baza totală de clienţi a Telekom România Mobile era de 4,5 milioane, în scădere cu 4,9%, de la an la an, conform rezultatelor financiare publicate, joi, de OTE Group.

Potrivit sursei citate, veniturile consolidate ale Telekom România consemnate în perioada de referinţă, şi raportate la primele trei luni din 2019, s-au majorat cu 6,7%.

În acest context, veniturile din serviciile fixe, în T2 din acest an, au fost de 59,3 milioane euro, în scădere cu 5,3% faţă de perioada similară a anului trecut, în special ca urmare a veniturilor mai mici din voce fixă, în timp ce veniturile din TV şi broadband au revenit pe creştere după mai multe trimestre. În plus, veniturile din serviciile fixe au crescut consecutiv, faţă de primul trimestru al acestui an (+2,6%), după doi ani de scăderi trimestriale succesive, reflectând evoluţia favorabilă a ARPU.

De asemenea, veniturile din serviciile convergente fix-mobil au înregistrat un salt de 30,2% de la un an la altul, pe fondul creşterii numărului de utilizatori pentru acest segment, cu 34,4%, ajungând la 802.500 de clienţi la sfârşitul celui de-al doilea trimestru al acestui an.

Potrivit surselor din piață, Telekom nu se concentrează neapărat pe planuri de redresare a situației, ci mai degrabă caută un exit potrivit.

