Gigi Becali a fost operat! A vorbit chiar el despre acest lucru, în cadrul unei intervenții telefonice la Antena 3.

Latifundiarul și-a anunțat participare la marșul normalității de duminică, ce va fi organizat ca răspuns la marșul diversității.

Gigi Becali a fost operat! Probleme la tendon

Gigi Becali participă la marșul normalității. El a afirmat, într-o intervenție la Antena 3, că ”mâine, la ora 12:00, asociațiile creștine au luat aprobare, eu voi fi la acest marș al normalității, de la Patriarhia Română, la ora 12:00, pe Calea Victoriei, până la Guvern.

Vrem să facem un marș de curățire, nu avem nimic cu ei, ei sunt niște oameni, păcatele lor urâm și nu pe oameni. Și atunci, noi mergem în spatele lor ca să curățim ceea ce ei murdăresc, așa cum a făcut Hristos.

Mergem în spatele lor, în marș, ca să curățim drumurile pe care ei merg și le murdăresc, ca să curățim drumurile de duhurile necurate, cu aghiasmă, cu cruci, icoane, cântece. Vor participa preoți din toată țara, călugări, călugărițe, fețe bisericești. Am mai fost o singură dată la o astfel de mișcare”.

”Nu avem nimic cu ei, nu urâm oameni”

Întrebat de ce acum simte nevoia să iasă în stradă, Gigi Becali a răspuns: ”Eu nu ies în stradă, nu avem nimic cu ei, nu urâm oameni, ci păcatele. Ei creează duhuri necurate pe unde trec.”

În intervenția avută, Gigi Becali a spus și despre problema pe care o are: ”Sunt operat, m-am operat la umăr, operație cam grea, de tendon. Am mâna imobilizată într-o proteză, dar, dacă am spus ”da”, e da, și mâine sunt acolo, la 12.

Am făcut operație la mâna stângă, la tendon, dar dacă am promis că merg, merg așa. Aveam probleme, nu mi-am dat seama, dar tendonul era rupt. Mă simt bine, normal, dar mâna e imobilizată”.

Sursa foto: Dreamstime.