Meciul cu Ungaria a fost extenuant pentru Cristina Neagu, iar acest lucru s-a văzut în meciul cu Rusia în care aportul jucătoarei noastre a fost unul mai scăzut. Tomas Ryde spune că Neagu este sub semnul întrebării în ceea ce privește meciul cu Suedia, pentru că are dureri la genunchi.

„Cristina este obosită acum, e normal să fie aşa. A jucat cu Spania, cu Senegal, cu Muntenegru, a fost pe teren cu Ungaria, astăzi iarăşi. E obosită şi nu mai are energie. Ea a făcut enorm de multe lucruri pentru echipă, dar azi nu a putut şi am vorbit despre acest lucru înainte, dar şi pe parcursul jocului. I-am zis să-şi potolească creierul, să gândească şi să vorbească pozitiv. Ştiu că îi e greu, că ea are dorinţă, dar trebuie să o facă.

Vedem dacă o vom folosi, e un semn de întrebare fiindcă o doare genunchiul. Durerea e una, dar suferinţa că nu poţi să faci ce îţi doreşti e altceva şi te duce în stări în care îţi fierbe creierul şi chiar e prea mult. Vom vedea ce vom face. Avem o zi de odihnă şi poate îşi revine. Sper să-și revină, altfel nu o să joace cu Suedia!”, a declarat Ryde pentru ProSport.

Ce spune Tomas Ryde despre arbitraj

În ceea ce privește arbitrajul, antrenorul Tomas Ryde a preferat să nu scoată în evidență acest aspect, dar nu a putut să nu remarce că nivelul a scăzut în repriza secundă și a purtat chiar o scurtă discuție cu brigada de arbitri despre acest lucru.

„Nu aş vrea să mă plâng de arbitraj, dar am avut o scurtă discuţie cu ei în timpul reprizei secunde. Arbitrii şi-au coborât nivelul în repriza secundă. Crina a fost ea cea faultată şi li s-a dat mingea Rusiei, Cristina a încercat să joace balonul şi ei au lovit mingea cu piciorul, dar mingea a fost dată tot Rusiei.”

