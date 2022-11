Constantin Enceanu a fost operat la genunchi. Vedeta va lipsi de la concertul organizat în memoria lui Petrică Mâțu Stoian

În urmă cu trei zile, Constantin Enceanu a fost internat la Spitalul de Ortopedie Foișor din cauza durerilor mari de genunchi. Miercuri, 9 noiembrie 2022, acesta a fost operat la genunchi fix de medicul care a operat-o la picior pe Elena Merișoreanu, în trecut. Artistul de muzică populară și-a dorit ca intervenția chirurgicală să aibă loc după Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil pentru a nu se opera în zi de sărbătoare.

Constantin Enceanu a mărturisit joi, 10 noiembrie 2022, că operați a fost un succes, motiv pentru care acum se simte mult mai bine. Potrivit impact.ro, acesta nu a dorit să vorbească despre problema de sănătate pe care a avut-o.

„Astea sunt lucruri ce tin de intimitatea mea. Important este că mă simt foarte bine”, a zis Constantin Enceanu.

Deși este conștient că recuperarea ar putea dura și trei luni de zile, acesta și-ar dori să-și reia activitatea profesională cât mai repede cu putință. Potrivit sursei citate anterior, Constantin Enceanu va lipsi din lumina reflectoarelor cel puțin o lună și jumătate. Din cauza problemelor de sănătate, nu va putea fi prezent la concertul de la Sala Palatului de la sfârșitul lunii noiembrie, organizat în memoria lui Petrică Mâțu Stoian, regretatul său prieten.

„Statul în picioare, pe scenă, o viață întreagă și-a pus amprenta și-n cazul lui. Și eu mă voi programa la operație, după Constantin Enceanu”, a mărturisit Elena Merișoreanu, potrivit sursei citate anterior.

Constantin Enceanu a compus o melodie în memoria lui Petrică Mâțu Stoian

Vă amintim că artistul de muzică populară i-a dedicat o piesă specială lui Petrică Mîțu Stoian și a filmat și videoclipul melodiei chiar în satul natal al regretatului său prieten. Melodia se numește „Petre al nostru nu mai cântă” și amintește de momentele pe care cei doi le-au trăit împreună pe scenă.

„Am momente în care toate amintirile cu el îmi trec prin cap. Visez cu ochii deschiși la ce am făcut noi în decursul anilor acestora de colaborare, că sunt vreo 15-20 de ani. Mă gândeam la lucrurile frumoase pe care am reușit să le facem noi. M-am legat de satul lui natal, de faptul că zicea că tot timpul ajunge la Izverna cu drag, zicea de Cerna, de munți…mereu se lăuda cu dansurile de la munte.

Ușor, ușor, am încercat să-mi fac un filmuleț în cap și am putut să pun în versuri ceea ce eu simțeam că ar trebui să conțină cântecul respectiv. Piesa mi-a luat cam vreo lună de zile. Ritornela este luată dintr-un cântec al lui Petre, ”Verde-i frunza, verde-i iarba”. A fost ideea maestrului Nicolae Botgros, cu care am și înregistrat piesa”, a povestit, luna trecut, Constantin Enceanu, relatează WOWbiz.ro.