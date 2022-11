Continuă luptele grele în estul Ucrainei, în special în regiunea Doneţk, iar militarii ucraineni par să întâmpine probleme, potrivit ultimelor rapoarte.

Atacuri fără succes ale ucrainenilor în Doneţk. Ce arată ultimele rapoarte?

Potrivit celor mai recente informaţii, trupele ruse avansează în direcțiile Avdeevka și Ugledar şi ar fi reuşit să spargă apărarea armatei ucrainene, înaintând în Artymovsk din regiunea Donețk.

Tot în Doneţk, lângă Krasny Liman, două batalioane tactice ucrainene încearcă să lanseze un atac către Ploshchanka, Artyomovka, Stelmahovka (toate din Lugansk) şi Yampolovka (din Doneţk). Se pare că aceste atacuri nu au deocamdată succes, militarii trimişi de Vladimir Putin în Ucraina reuşind să le ţină piept de-a lungul acestor fronturi.

Ucrainenii încearcă să forţeze şi în apropiere de Kupiansk, în Doneţk, unde un batalion al armatei Ucrainei încearcă să atace poziţiile deţinute de ruşi pe o porţiune îngustă a frontului către Novosyolovskoye, Lugansk, dar şi în apropiere de Kotlyarovka, din regiunea Harkov.

În regiune, armata rusă ar fi distrus deja 8 tancuri, 9 vehicule de luptă blindate și 8 camionete ale ucrainenilor, iar în jur de 200 de militari ucraineni şi-ar fi pierdut viaţa.

Ucraina rămâne fără armament pentru apărarea antiaeriană?!

Nu este însă singura problemă întâmpinată de Ucraina în această perioadă.

Potrivit celor mai noi informaţii venite de la Londra, Ucraina riscă să rămână fără apărare antiaeriană împotriva atacurilor ruse. Mai exact, este vorba despre lipsa armamentului pentru aceste sisteme defensive.

Detaliile vin dintr-un raport redactat de către Institutul „Royal United Services”, aflat la Londra.

Având în vedere atacurile susţinute ale armatei ruse din ultima perioadă, Ucraina s-ar putea trezi în situaţia de a rămâne fără armament pentru sistemele de apărare antiaeriană, susţine raportul britanic.

Drept soluţie, ţările occidentale sunt îndemnate să trimită mai multe arme şi armament în Ucraina şi chiar să ia în considerare trimiterea în această ţară a unor avioane de luptă moderne, care să poată face faţă aviaţiei ruse.

Mărturii şocante de pe front: Din 570 de oameni, 29 au supraviețuit

Tot legat de război, ies la iveală mărturii şocante ale militarilor mobilizaţi de Vladimir Putin şi trimişi în Ucraina.

lexei Agafonov, unul dintre supraviețuitorii unui întreg batalion de soldați mobilizați ruși din regiunea Voronej, a povestit cum tot batalionul său a fost anihilat pe linia frontului din apropierea localității ucrainene Makiivka.

„Am fost aruncați acolo și ne-au spus să săpăm tranșee, aveam trei lopeți pentru tot batalionul, nu era deloc echipament. Am săpat cât am putut, iar dimineața au început bombardamentele, artilerie, GRAD (n. red. lansatoare de rachete), mortiere, drone, pur și simplu am fost împușcați.

Când totul a început, ofițerii au fugit imediat. Între bombardări, am încercat să săpăm, dar dronele ne-au reperat imediat și pur și simplu ne-au împușcat. Din 570 de oameni, 29 au supraviețuit, 12 sunt răniți, restul au dispărut”, a declarat Agafonov.

