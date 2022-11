Este șoc total la Moscova chiar acum! Nimeni nu ar fi crezut că se va întâmpla așa ceva: Este o mizerie completă

Dezvăluirea a fost făcută de Alexei Agafonov, unul dintre supraviețuitorii unui întreg batalion de soldați mobilizați ruși din regiunea Voronej. Întregul său batalion a fost distrus pe linia frontului din apropierea localității ucrainene Makiivka.

„Am fost aruncați acolo și ne-au spus să săpăm tranșee, aveam trei lopeți pentru tot batalionul, nu era deloc echipament. Am săpat cât am putut, iar dimineața au început bombardamentele, artilerie, GRAD (n. red. lansatoare de rachete), mortiere, drone, pur și simplu am fost împușcați.

Când totul a început, ofițerii au fugit imediat. Între bombardări, am încercat să săpăm, dar dronele ne-au reperat imediat și pur și simplu ne-au împușcat. Din 570 de oameni, 29 au supraviețuit, 12 sunt răniți, restul au dispărut”, a declarat Agafonov, conform Verstka.

Rușii mobilizați în Lugansk sunt aruncați în față

De asemenea, acesta a spus că rușii mobilizați în Lugansk sunt aruncați în față, în timp ce soldații contractuali și voluntarii stăteau pe a treia linie.

„La televizor se arată că totul este frumos, dar de fapt, aici, în regiunea Lugansk, cei mobilizați sunt aruncați în față, iar când am plecat de acolo, fără să-i vedem pe ofițeri, ne întorceam deja, am văzut că soldații contractuali și voluntarii stăteau pe a treia linie și trimiteau mobilizații în față ”, a spus Agafonov.

Totodată, militarul mobilizat a subliniat că „oameni din toată țara sunt aduși în regiunea Svatovo pentru a umple golurile din apărare”, în contextul în care militarii locali și cei cu contract nu vor să lupte. În Svatovo, unde supraviețuitorii batalionului lui Agafonov s-au retras după bombardamente, acesta a „găsit grupuri de 2 până la 5 persoane” din alte batalioane învinse.

„E confuzie aici. Este o mizerie completă. Supraviețuitorii și nou-veniții sunt grupați în noi batalioane și trimiși în prima linie, pentru a acoperi linia de apărare”, a declarat Alexei Agafonov.

Potrivit sursei menționate, informația a fost confirmată și de soția unui alt supraviețuitor mobilizat, Liudmila Cernih.

„M-a sunat dimineață de pe numărul altcuiva și mi-a spus ce s-a întâmplat, că au fost lăsați să sape linia de apărare, au fost acoperiți de obuze, de focuri de mortiere și au ajuns cumva de la Krasnodon la Svatovo, unde se ascund acum.

Acum le este frică să meargă undeva, chiar le este frică să iasă la punctele de control. Conducerea i-a abandonat și nu știu ce să facă, doar cer ajutor”, a spus Cernih.