Aseară a început sezonul 9 Vocea României! Antrenorii și-au ocupat încrezători locurile pe scaune și au ascultat cu mare atenție primii concurenți care au intrat în lupta pentru marele trofeu. Tudor Chirilă, Smiley, Irina și Horia Brenciu nu au stat prea mult pe gânduri atunci când au auzit voci foarte bune, au apăsat butoanele, s-au întors și au început lupta pentru cei pe care și i-au dorit cu ardoare în echipele lor. A fost un spectacol plin de efervescență, concurenți care au impresionat, muzică bună și discuții savuroase între antrenori.

Prima ediție a sezonului 9 Vocea României a fost lider de audiență pe toate segmentele de public! Pe segmentul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, show-ul a înregistrat 9.7 puncte de rating și 36.9% share, față de postul de televiziune clasat pe locul doi, care a obţinut 3.1 puncte de rating și 11.7% share.

Pe întreaga durată de difuzare, la nivel național, peste 1.6 milioane de telespectatori au urmărit spectacolul de la Vocea României, iar în minutul de maximă audiență de la 21:50, peste 2.3 milioane de români au fost cu ochii pe cea mai tare competiție a vocilor.

Opt concurenți au impresionat și merg mai departe

Concurenți dezinvolți, carismatici și cu calități vocale uluitoare au intrat aseară în cea mai tare competiție a vocilor. Și-au lăsat emoțiile în culise, au urcat pe scenă hotărâți să uimească antrenorii și să prindă un loc într-una dintre cele patru echipe, iar opt dintre ei au reușit. Tudor, Smiley, Irina și Brenciu nu au ezitat să apeleze la toate armele atunci când a fost vorba de voce. S-au făcut auziți și au luptat până în ultima secundă pentru concurenții lor favoriți.

Piese precum It’s a man’s world, We found love, Grace Kelly, Rehab, Slim Shady, Tennessee whiskey, Come together și Lost on you au fost interpretate extraordinar, iar concurenții au fost răsplătiți cu aplauze și cu un loc la Vocea României.

După prima ediție de audiții pe nevăzute, Tudor are doi concurenți în echipă: Mădălina Lefter și Bogdan Ghirău; Smiley trei: Iuliana Preda, Zoe Grigoraș și Daniel Tudor; Irina a adus în echipa ei un concurent: Bogdan Dumitraș, iar lui Brenciu i s-au alăturat două concurente: Luiza Constantin și Mălina Ciarnău.

Vinerea viitoare, de la 20:30, spectacolul continuă cu noi concurenți gata să facă scena Vocea României să vibreze.

