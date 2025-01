Prințul Harry ajunge la un acord cu tabloidul The Sun

Prințul Harry a ajuns la un acord financiar cu grupul media News Group Newspapers (NGN), proprietarul tabloidului The Sun, punând capăt procesului pe care acesta îl intentase împotriva grupului deținut de magnatul Rupert Murdoch.

Acest acord, anunțat miercuri de avocatul său David Sherborne, a evitat un proces care urma să înceapă și să dureze mai multe săptămâni.

„Am plăcerea să anunț Curtea că părțile au ajuns la un acord”, a declarat avocatul prințului britanic, miercuri dimineață, în fața Înaltei Curți din Londra.

Scuze și compensații acordate de grupul NGN

Grupul NGN a recunoscut și și-a cerut scuze prințului Harry pentru folosirea unor practici ilegale precum pirateria telefonică, supravegherea și accesul neautorizat la informații private.

Aceste practici au fost desfășurate în principal prin intermediul detectivilor privați care lucrau pentru tabloidele News of the World (închis în 2011) și The Sun, în perioada 1996-2011. În cadrul acestui acord, NGN îi va plăti prințului Harry „daune substanțiale” pentru aceste grave intruziuni în viața sa privată.

Grupul media și-a cerut scuze și pentru impactul acoperirii mediatice intense asupra lui Harry și a mamei sale, prințesa Diana, menționând că această intruziune a avut loc în special în timpul tinereții prințului.

Procesul evită un precedent legal

Acordul permite evitarea unui proces public în care detaliile acestor practici ar fi fost expuse. Prințul Harry a acuzat tabloidele britanice de folosirea unor metode ilegale pentru obținerea informațiilor personale, iar acest caz ar fi putut avea implicații majore asupra presei tabloide din Regatul Unit.

Harry s-a remarcat în ultimii ani printr-o confruntare deschisă cu influenta presă tabloidă britanică, considerând paparazzi responsabili de moartea mamei sale, prințesa Diana, în 1997. În 2023, el a obținut o victorie importantă împotriva editorului tabloidului Daily Mirror, după ce instanța a confirmat folosirea ilegală a informațiilor personale prin piratarea mesageriilor telefonice.

Prințul Harry a devenit primul membru al familiei regale care a depus mărturie într-un proces împotriva unui tabloid britanic în peste 100 de ani, consolidându-și astfel poziția ca un critic vocal al practicilor ilegale ale mass-mediei.

Ducele de Sussex, retras din îndatoririle regale, trăiește în California împreună cu soția sa, Meghan Markle, și cei doi copii ai lor.