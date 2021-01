Noul număr Capital este disponibil începând de astăzi la toate punctele de difuzare a presei și online pe www.agoramag.ro.

Revista se deschide cu un Top Story despre o companie care a fost în centrul atenției în ultima perioadă și care are o importanță mare din punct de vedere economic și strategic pentru țara noastră. Este vorba despre Nuclearelectrica, reactorul care va propulsa România ca lider nuclear civil în zona noastră. Pentru a afla mai multe detalii, echipa redacţională a revistei a inițiat un dialog cu directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță. Vă putem dezvălui din acest interviu că veștile sunt bune, programul nuclear civil românesc are potențialul de a ne așeza pentru mult timp în fruntea țărilor din zona noastră. Mai mult, atunci când se vor da în lucru încă două reactoare la Cernavodă, Nuclearelectrica ar putea acoperi circa 36% din consumul energetic al României, ceea ce ne-ar aduce mult mai aproape de miezul fierbinte al Europei Unite. Mai multe despre strategiile şi planurile Nuclearelectrica în revistei Capital, ediția de ianuarie, disponibilă începând de astăzi la toate punctele de difuzare a presei și online pe www.agoramag.ro.

Tot din revista Capital descoperi tehnici financiare pentru a asigura copiilor tăi un start bun în viaţă. Paradoxal, vremea COVID 19 poate fi un excelent stimulent pentru a începe să îi construiești o moștenire copilului tău. Prețul în scădere al acțiunilor înseamnă că poți achiziționa mai multe unități, iar revenirea îi va aduce moștenitorului mai mulți bani, în timp ce dobânzile pentru depozite încep să își revină, aducând randamente mai mari. Află mai multe despre posibile investiții chiar și în vreme de criză din noul număr al revistei Capital.

În paginile ediţiei de ianuarie a revistei Capital puteţi citi și o analiză amplă despre cum va arăta piața forței de muncă post-pandemie. În perioada aceasta de transformări structurale la nivelul economiei mondiale, oamenii experimentează o continuă schimbare, de la locuri de muncă pierdute, la afaceri închise, visuri de o viață destrămate peste noapte, aniversări anulate, educație școlară mutată online, vacanțe amânate, transporturi suspendate. Activități până mai ieri familiare din sfera profesională, personală sau educațională – toate au fost afectate fără precedent anul care a trecut. Care sunt soluţiile de ieşire din această criză şi cum previzionează specialiştii din domeniu că va fi 2021 descoperiţi în revista Capital, numărul din luna ianuarie.

În plus, ai și suplimentul Retrospectivă 2020: Totul despre anul care a dat peste cap relațiile internaționale!

Articolele complete le găsești în noul număr al revistei Capital, disponibil la punctele de difuzare a presei în perioada 22 ianuarie – 18 februarie

