Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit sâmbătă la Londra cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, în cadrul unui turneu diplomatic crucial.

Întâlnirea a avut loc la doar o zi după discuțiile tensionate cu Donald Trump la Casa Albă și cu câteva zile înainte de un summit european privind securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina.

Keir Starmer l-a întâmpinat pe Zelenski cu o strângere de mână și o îmbrățișare, subliniind relația apropiată dintre Regatul Unit și Ucraina. În fața presei, premierul britanic a reafirmat angajamentul ferm al Marii Britanii de a sprijini Ucraina în fața agresiunii ruse:

El a vorbit și despre necesitatea unei păci durabile, subliniind că sprijinul britanic pentru Kiev rămâne neclintit.

La rândul său, Volodimir Zelenski a mulțumit Regatului Unit și poporului britanic pentru sprijinul acordat, exprimându-și recunoștința și față de regele Charles al III-lea, cu care urmează să aibă o întâlnire duminică.

Prime Minister Starmer hugs Zelensky as he welcomes him to 10 Downing Street.

pic.twitter.com/yGsgFLaNWn

