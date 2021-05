Daniel Georgescu susține că l-a interzis pe premierul Cîţu în staţiune, ci i-a recomandat doar să evite comune cât timp liberalii care condus judeţul Constanţa direcţionează fondurile pe criterii politice.

El a mai adăugat că îl așteaptă oricând pe Florin Cîțu ca turist, însă nu ca om politic. Totodată, edilul se întreabă de ce premierul nu ajută Vama Veche în general și vine doar vara, în condițiile în care stațiunea are nevoie de investiții.

“Nu am spus că are interzis. A fost o recomandare. Pe turistul Cîţu îl invit oricând la Vama Veche, dar trebuie să ştie ce fac liberalii lui aici. Eu ce am avut de spus am spus, dacă dânsul politizează discuţia… A fost un semnal de alarmă cu privire la modul în care sunt alocaţi banii.

Vama Veche e bună doar vara? Dacă iubeşte acest loc să îl sprijine. Nu înţeleg de ce un loc trebuie pedepsit doar pentru că este condus de un alt partid? Aceasta este România normală? Dacă iubeşte Vama Veche să ne şi ajute”, a afirmat primarul, vineri dimineaţă, la Antena 3.

Premierul Florin Cîțu vrea să meargă oricum la Vama Veche

Amintim faptul că Florin Cîțu a declarat joi seară că vrea să ajungă în Vama Veche, așa cum a promis, dar și în alte stațiuni din România, susținând turismul.

Reacţia lui Cîţu sa a venit după ce primarul din Limanu, localitate de care aparţine Vama Veche,s-a arătat nemulţumit de alocările financiare ale CJ Constanţa către comuna sa, și i-a transmis premierului să nu meargă în staţiune.

Întrebat ce părere are despre faptul că primarul din Limanu i-a recomandat să nu meargă în Vama Veche, premierul Florin Cîțu a declarat că el nu reprezintă Consiliul Județean.

El a mai adăugat că atitudinea primarului de a condiționa vizita premierului din pricina banilor de la buget este ”foarte pesedistă”.

”Consiliul Judeţean nu este permierul, în primul rând, în al doilea rând ar fi bine să ne uităm la gradul de colectare a taxelor şi aşa mai departe şi după aceea să discutăm. Dar, să condiţionezi vizita premierului de nişte bani de la buget, pare, aşa, foarte pesedistă chestia asta. Pe vremea pesediştilor se făcea să spui, îmi dai bani şi ai voie să vii aici”, a spus premierul, la B1 Tv.

În ciuda anunțului făcut de edilul Daniel Georgescu, Florin Cîțu a promis că va ajunge oricum în Vam Veche.

”Îi anunţ pe români că voi merge în Vama Veche şi în orice staţiune din România pentru că vreau să suţin turismul în această vară şi nu mă poate opri niciun primar”, a mai adăugat Cîţu.

