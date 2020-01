Marius Chircă, prieten al Cristinei Țopescu și fondator al Asociației pentru protecția animalelor Kola Kariola a vorbit despre mărturisirea acesteia legată de atacurile de panică. Acesta a negat faptul că ar fi fost în depresie pentru că era o femeie puternică.

„Au fost mult mai multe mesaje vocale și scrise pe WhatsApp, în schimb convorbirile telefonice au fost cu sutele. Am stat și câte o oră la telefon, încercând să o liniștesc. Avea niște cățeluși pe care îi hrănea, înțeleg că erau pe o proprietate privată și la un moment dat au fost ridicați de hingheri. M-a deranjat faptul că acest mesaj a fost spus într-o depresie. Zilnic primim cel puțin o sută de apeluri telefonice de la oameni. 99 sunt de la oameni disperați, pe mulți nu îi putem înțelege ce spun, e groază. Ea a primit o informație că Primăria Tunari, unde avea domiciliul, a încheiat un contract de capturare al câinilor, cu o firmă privată. Am sunat-o, plângea, m-a rugat să o ajut (…) N-a durat două zile, au venit hingherii și au fost ridicați câinii. Acele mesaje au venit imediat după. S-a întâmplat într-o zi de vineri. De vineri până duminică mi-a dat cel puțin 100 de mesaje. Am încercat să o liniștesc. Am reușit abia după ce am luat legătura cu un îngrijitor al acelui adăpost, cu care a vorbit și s-a liniștit. A iubit două lucruri. Televiziunea și acești căței. Nu știu multe din viața ei privată. Colaboram și am ajutat-o, sufletește sunt mulțumit (…) Era o femeie puternică, gândiți-vă câte a gestionat. Era o femeie puternică, nu o femeie căzută, în depresie”, a spus Marius Chircă la Antena 3.

