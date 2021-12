Conform celebrului astrolog Nostradamus, 2022 va aduce distrugere, apoi pace. Acesta a explicat, acum sute de ani, și în catrene, că întunericul se va extinde pe 72 de ore, apoi se va așterne pacea în lume.

Acesta anticipează, prin poeziile lăsate și interpretate de astrologii moderni, că așa ceva s-ar putea întâmpla toamna și susține că semnul Sfintei Cruci va apărea pe cer. De asemenea, Nostradamus a estimat acum sute de ani o creștere semnificativă a prețurilor într-o economie în declin.

Previziunile clarvăzătoarei Baba Vanga, care a prezis apariția coronavirusului

De asemenea, celebra clarvăzătoare Baba Vanga, cunoscută ca „Nostradamus al Balcanilor” a făcut cinci profeții tulburătoare pentru noul an, iar toate sunt legate de catastrofe naturale și epidemice. Aceasta susține că încălzirea globală va accelera dezghețul, ce va provoca apariția unui nou virus letal în Siberia.

În plus, diverse țări asiatice, plus Australia vor trebui să se pregătească pentru consecințele unor dezastre naturale, precum inundațiile. Agricultura din India va fi infestată cu lăcuste, iar distingerea realității de mediul virtual va deveni imposibilă.

Bill Gates, pesimist pentru 2022

Chiar și Bill Gates a făcut diverse prognoze pentru noul an. Într-o postare pe blogul său, fondatorul Microsoft a vorbit despre un posibil sfârșit al epidemiei de coronavirus, însă acesta se teme de neîncrederea oamenilor în Guvern.

„Dacă nu te bucuri de încrederea oamenilor, ei nu vor susține inițiative noi majore, iar atunci când apare o criză importantă ei vor fi mai puțin dispuși să urmeze recomandările necesare pentru a trece de furtună”, a transmis Bill Gates.

2022, anul conflictelor

De asemenea, numerologul Romeo Popescu a spus că 2022 va fi anul conflictelor, unde vom plăti pentru tot ce am făcut în 2020 și 2021.

„Frica e un sentiment negativ care se manifestă prin: mă apar de tine, fug de tine sau te atac. Aceasta e o formă de manifestare a agresivității și, în funcție de ce am strâns în noi, vom refula în 2022. 2022 e un an sinteză, conform legii ternarului, care stă la baza societățiilor mari. 2020 a fost un an de început, 2021 un an de răspuns la 2020. Deci fac teza, antiteza și în 2022 fac sinteza. Vreau să văd ce s-a modificat, de ce s-a modificat.”, a spus acesta pentru Antena3.