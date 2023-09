Prețurile motorinei și al benzinei au crescut din nou! Prețul mediul al unui litru de motorină a crescut cu 3,9%, față de luna trecută, adică un plin de 50 litri costă, acum, cu 14 lei mai mult. La polul opus, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 2,7%, față de luna trecută. Acum, un plin de 50 litri costă cu 9,5 lei mai mult.

Potrivit Peco Online, cea mai ieftină benzină din România se vinde cu 7.12 lei și se găsește la stația Lukoil din Sânnicolau Mare, județul Timiș. Cea mai ieftină motorină se vinde cu 7.41 lei și se găsește la stația Lukoil din Tărtășești, județul Dâmbovița, iar cel mai bun preț la GPL este 3.22 lei și se vinde la mai multe stații Peco din București.

În București, cel mai bun preț pentru benzina standard este 7.13 lei și se vinde la stațiile Lukoil din Sectorul 1. Cel mai bun preț pentru motorina standard este 7.43 lei și se vinde la stația Lukoil din Sectorul 6. Cel mai bun preț pentru GPL este 3.22 lei și se vinde la mai multe stații Lukoil, Petrom, Mol și OMV.

În Cluj-Napoca, cel mai mic preț pentru benzină este 7.16 lei. Cel mai mic preț pentru motorină este 7.46 lei, iar cel mai pic preț pentru GPL este 3.24 lei.

În Timișoara, cel mai mic preț pentru benzină este 7.14 lei. Cel mai mic preț pentru motorină este 7.46 lei, iar cel mai pic preț pentru GPL este 3.26 lei.

În Iași, cel mai mic preț pentru benzină este 7.16 lei. Cel mai mic preț pentru motorină este 7.46 lei, iar cel mai pic preț pentru GPL este 3.26 lei.

În Constanța, cel mai mic preț pentru benzină este 7.16 lei. Cel mai mic preț pentru motorină este 7.43 lei, iar cel mai pic preț pentru GPL este 3.24 lei.

În acest context, premierul României, Marcel Ciolacu, a fost întrebat dacă va fi reintrodusă compensarea de 50 de bani a litrului de carburant. Se pare că va exista o discuţie în cadrul coaliției de guvernare pe acest subiect.

„O să am o discuţie să vedem de ce a crescut preţul. Am înţeles că s-a mărit iarăşi barilul. Este foarte uşor de influenţat în urma războiului, dar vreau să vă spun un lucru – ştiţi că avem al doilea preţ din Europa ca şi cel mai mic. Mi se pare că Bulgaria mai are cu 0,1 mai puţin de cât România. Deci este o scumpire care s-a văzut în toată lumea şi în toată Europa.

O să încercăm să o menţinem într-un grafic. De asemenea, ştim că preţul la carburant pe tot lanţul aduce până la urmă scumpiri. Nu e o scumpire atât de mare. Noi avem acciza blocată raportată la 2018. Deci statul român în acest moment ia cea mai mică acciză din Europa ca să menţinem inflaţia cu o singură cifră, cum am reuşit”, a explicat el, luni, în cadrul unei conferințe de presă.