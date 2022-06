Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul prin care ia act de demisia lui Adrian Chesnoiu și îl desemnează pe Sorin Grindeanu ministru al agriculturii și dezvoltării rurale, interimar. Vineri, premierul Nicolae Ciucă i-a transmis preşedintelui propunerea de nominalizare a vicepremierului Sorin Grindeanu ca ministru interimar.

„Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat luni, 27 iunie 2022, următoarele decrete: Decret prin care se ia act de demisia domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, şi se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului și Decret de desemnare a domnului Sorin Mihai Grindeanu, viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii, ca ministru al agriculturii și dezvoltării rurale, interimar”, informează Administrația Prezidențială.

Chesnoiu a renunțat la minister și s-a autosuspendat din PSD

Adrian Chesnoiu anunța că demisionează de la Ministerul Agriculturii și se autosuspendă din PSD. De asemenea, el cerea vot pentru ridicarea imunității parlamentare.

„Nu am săvârşit nicio faptă de natură penală sau de corupţie şi mi-am desfăşurat mereu cu integritate şi cu dedicare activitatea mea executivă.

În urma apariţiei în spaţiul public a unor suspiciuni cu privire la activitatea mea ministerială, am luat următoarele decizii: le solicit tuturor deputaţilor din toate partidele vot pentru ridicarea imunităţii parlamentare, deoarece eu consider că suntem cu toţii egali în faţa legii şi vreau să am posibilitatea de a elimina orice potenţială suspiciune; mă retrag din funcţia de ministru – nu vreau să planeze nicio suspiciune asupra activităţii mele guvernamentale; de asemenea, mă autosuspend din Partidul Social Democrat!

Vă mulţumesc tuturor celor care aveţi încredere în mine, în nevinovăţia mea şi în toate lucrurile bune pe care le-am făcut!”, a scris Adrian Chesnoiu pe pagina sa de Facebook.

DNA a cerut Parlamentului ridicarea imunității

Conform unui comunicat transmis joi, Direcţia Naţională Anticorupţie a cerut Camerei Deputaţilor ridicarea imunităţii pentru efectuarea urmăririi penale faţă de un deputat din Parlamentul României, la data faptelor şi în momentul cererii având funcţia de ministru, pentru abuz în serviciu.

„În conformitate cu prevederile legale şi constituţionale, procurorul şef al DNA, Crin Nicu Bologa, a transmis procurorului general al PICCJ referatul cauzei, în vederea sesizării Camerei Deputaţilor pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de o persoană, deputat în Parlamentul României, la data faptelor şi în prezent având funcţia de ministru, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit şi instigare (sub forma participaţiei improprii) la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite (patru infracţiuni)”, se precizează într-un comunicat al DNA transmis joi