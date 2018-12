Presa de peste ocean a făcut anunțul. Demiterea lui Donald Trump este aproape

Suspiciunile referitoare la activităţile electorale ale lui Donald Trump, vizând contacte cu Rusia şi efectuarea de plăţi pentru evitarea unor scandaluri, vor creşte presiunile şi riscă să conducă la iniţierea procedurii demiterii preşedintelui SUA, comentează cotidianul The New York Times.

Cele mai recente dezvăluiri făcute de procurorii care îl anchetează pe preşedintele Donald Trump şi echipa acestuia conturează portretul unui candidat care a coordonat personal un sistem ilegal pentru manipularea scrutinului prezidenţial din anul 2016, citează stiripesurse.ro.

Există indicii că principalii consilieri ai lui Donald Trump au avut mult mai multe contacte cu Rusia decât a recunoscut vreodată preşedintele SUA, comentează editorialiştii Peter Baker şi Nicholas Fandos într-un articol publicat în cotidianul The New York Times sub titlul "Argumentaţia procurorilor este clară: Trump a înşelat alegătorii / Dar ce înseamnă acest lucru?"

Conform argumentaţiei elaborate de Robert Mueller - procurorul special care anchetează ingerinţele electorale ruse şi contactele echipei de campanie a lui Donald Trump cu Moscova - şi de procurorii din New York, Donald Trump a continuat în secret, în timpul campaniei electorale, eforturile de a face afaceri în Rusia, în contextul în care agenţi ruşi încercau să îl influenţeze. În acelaşi timp, Trump a efectuat plăţi către două femei pentru a bloca dezvăluiri despre relaţii inadecvate, încălcând astfel legislaţia privind finanţarea campaniilor electorale.

"În memorandumul privind cererea de condamnare, procurorii au argumentat vineri că percep eforturile fostului avocat personal al lui Donald Trump, Michael Cohen, de blocare a dezvăluirilor despre relaţiile acestuia ca fiind o distorsionare a unui scrutin democratic, iar prin extensie îl acuză pe preşedinte de înşelarea electoratului, punând atfel sub semnul întrebării legitimitatea victoriei în alegerile prezidenţiale", explică editorialiştii The New York Times.

În memorandum, procurorii din New York l-au descris pe Donald Trump, identificat drept "Individul 1", ca fiind complice la efectuarea plăţilor, o situaţie care aminteşte de Scandalul "Watergate", care l-a vizat pe fostul preşedinte Richard Nixon. "(...) Michael Cohen a încercat să influenţeze rezultatul alegerilor din culise. A făcut acest lucru prin organizarea unor plăţi secrete şi ilegale pentru reducerea la tăcere a două femei care altfel ar fi făcut publice presupusele relaţii extraconjugale cu Individul 1. În acest mod, Cohen a indus în eroare alegătorii prin ascunderea unor fapte despre care a crezut că ar fi avut impact substanţial asupra alegerilor", au argumentat procurorii.