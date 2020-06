Este din nou scandal imens între PSD și șeful statului. Ultima ieșire a lui Klaus Iohannis i-a scos din sărite pe social democrați. Iohannis i-a acuzat pe pesediști ca au venit la putere cu un singur scop, de a schimba legile justiției pentru a-i scăpa de pușcărie pe cei care aveau pobleme cu legea.

Premierul lui Dragnea, atac la Iohannis

Premierul lui Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă, a lansat un atac deosebit de dur la adresa șefului statului. Dăncilă susține că Guvernul pe care l-a condus nu a adus nicio modificare la legile justiției, dar nu a ratat ocazia unei noi răfuieli cu Iohannis.

„Aș vrea să fie foarte clar pentru președintele Iohannis, dar și pentru alți politicieni care există în special ca să atace și să critice: ca prim-ministru al României, am susținut o justiție independentă.

Guvernul pe care l-am condus nu a dat ordonanțe de urgență în domeniul justiției. Eu personal nu am intervenit niciodată în justiție pentru că am considerat și consider important ca România să aibă o justiție liberă de influențe politice. Am susținut de asemenea transpunerea în legislație a hotărârilor Curții Constituționale, pentru că deciziile ei sunt obligatorii și nu facultative, așa cum sunt pentru președintele Iohannis. Și nu am atacat Curtea Constituțională sau Avocatul Poporului pentru o decizie sau alta, așa cum fac guvernanții de azi (acesta e tot un atac la justiție, domnilor liberali!). Reamintesc și faptul că modificările din anii trecuți la Codul penal și Codul de procedură penală au fost operate în Parlament.”, a scris Viorica Dăncilă pe Facebook.

„Justiţia, un poster electoral pentru Iohannis”

„Am susținut în același timp o justiție care să respecte drepturile cetățeanului, inclusiv prezumția de nevinovăție. Abuzurile din justiție contra cetățenilor sunt la fel de nocive ca abuzurile politicienilor care urmăresc să-și subordoneze justiția. Nu putem închide ochii nici la unele, nici la celelalte – indiferent dacă în culpă e un procuror, un judecător sau un politician. Îmi doresc ca această atitudine să fie general împărtășită.

În ceea ce-l privește pe Klaus Iohannis, pentru el justiția e un poster electoral. A folosit ani la rând acest subiect, dar de 7 luni de zile, de când președintele are „guvernul lui”, nu am văzut măsuri concrete pentru îmbunătățirea actului de justiție. Și nici vreun cuvânt din partea președintelui privind suspiciunile de corupție din ograda liberală. Sau corupți sunt doar adversarii politici, domnule Iohannis?”, a mai scris fostul premier.