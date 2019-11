Paharele, farfuriile şi tacâmurile din plastic vor fi interzise pe viitor la toate evenimentele publice din Sfântu Gheorghe, primul dintre acestea fiind Târgul de Crăciun, a declarat viceprimarul Toth Birtan Csaba. El a precizat că, începând din anul 2021, în Uniunea Europeană vor fi interzise obiectele de unică folosinţă din plastic, iar municipalitatea doreşte să implementeze această directivă cu un an mai devreme.

„Vrem să devansăm cu un an, fiindcă am văzut în jurul nostru exemple pozitive şi credem că se poate realiza. De ce să nu impunem, dacă firmele care vând cu ocazia acestor târguri şi evenimente publice au posibilitatea, fiindcă încasează destul de serios, să facă un gest în această direcţie în care ne îndreptăm? Dacă pornim mai repede, ajungem mai repede la scopul propus. (…) Exemple pozitive am văzut cu ocazia Zilelor Sfântu Gheorghe. (…) Putem extinde şi la alte manifestări, la toate evenimentele publice organizate de municipalitate sau pe domeniul public al municipiului. (…) E o condiţie minimală ca să participe la aceste târguri, începând cu Târgul de Crăciun care va avea loc luna viitoare”, a declarat Toth Birtan Csaba.

Organizatorii târgului, programat în perioada 13-24 decembrie, au anunţat că scot la licitaţie patru locuri pentru comercializarea unor produse tradiţionale, cum ar fi kürtőskalács şi langoş, două locuri pentru street food şi alte două pentru comercializarea unor băuturi, precum vin fiert, cafea sau ceai, iar cei interesaţi se pot înscrie până pe 21 noiembrie.

„În cadrul Târgului de Crăciun de la Sfântu Gheorghe, ediţia 2019, la standurile de alimentaţie publică se va utiliza doar veselă (farfurii, tacâmuri, pahare etc.) din materiale biodegradabile şi compostabile certificate conform directivelor europene în vigoare (Directiva UE 2019/904) sau refolosibile. Pentru acestea se va prezenta un certificat de conformitate din partea producătorului. Având în vedere că din anul 2021 vor fi interzise în Uniunea Europeană obiectele de unică folosinţă din plastic, municipalitatea din Sfântu Gheorghe îşi doreşte ca în cazul evenimentelor organizate pe domeniul public să aplice această directivă europeană încă de anul acesta. De asemenea, pentru băuturi calde (ceai, vin fiert etc.) se va permite folosirea cănilor sau paharelor din sticlă sau ceramică, cu garanţie de returnare contra-cost oferită de comerciant”, se arată în anunţul postat pe site-ul Primăriei Sfântu Gheorghe.

„M-a bucurat foarte mult decizia autorităţilor locale de a renunţa la vesela din plastic. (…) Când am citit că Sibiul va lua această decizie de a interzice folosirea plasticului de unică folosinţă, m-am gândit că şi la Sfântu Gheorghe s-ar putea, aşa că am trimis linkul primarului. (…) Când şi Braşovul a luat această hotărâre, iar am trimis linkul. (…) Noi deja de aproape un an punem foarte mare accent pe tot ce înseamnă produs verde. (…) Paharele sunt făcute din materiale care seamănă foarte mult cu cornetul de îngheţată, farfuriile sunt din tărâţe presate, iar paiele le-am înlocuit cu macaroane”, a declarat Jozsi Kinga, patroana unui local care a renunţat la vesela din plastic.

Te-ar putea interesa și: