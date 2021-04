Pregătiți-vă pentru ce e mai rău! Va fi îngrozitor! Ce se va întâmpla în următoarele luni

Adrian Marinescu, directorul medial al Institutului ”Matei Balș” din Capitală, a explicat, miercuri seara, că românii se vor confrunta cu o creștere a numărului de cazuri și că este necesar ca aceștia să respecte măsurile de protecție pentru a scăpa de pandemia de coronavirus.

„Pandemia nu se închide precum o ușă, dar vrem să o închidem într-un timp rezonabil, pas cu pas. Și atunci, am nevoie să mă vaccinez și am nevoie de măsurile de prevenție pentru ca virusul să dispară ușor-ușor din circulație. Este ceea ce-mi trebuie ca să pot să rezolv pandemia într-un interval de timp – n-o să-l precizăm de-acum, că e greu de spus, dar după părerea mea, pandemia se va închide transformând-o în focare de regiune sau în focare izolate și lucrul acesta va însemna o perioadă mai lungă de timp”, a declarat, miercuri seara, Adrian Marinescu.