Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Cătălin Predoiu, a precizat că reprezentanții INML au dat asigurări că pot efectua analize toxicologice în termen rezonabil. Acest termen este între 3 și 7 zile.

El a menționat că investițiile în capacitatea de analiză a instituțiilor de medicină legală vor crește.

”De asemenea, am fost informați în cadrul acestor dezbateri publice cu privire la toate punctele de vedere exprimate în legătură cu modalitățile prin care să creștem siguranța pe drumurile publice, așa cum mi s-a cerut în mod repetat.

Această ordonanță nu este un demers izolat al Ministerului Afacerilor Interne. Este o măsură care se înscrie într-o politică pe care am cerut-o și am impus-o la Ministerul Afacerilor Interne, încă de la preluarea mandatului. A fost în mod repetat citată trunchiat declarația subsemnatului în sensul că lupta cu drogurile este pierdută. Este o declarație mai largă pe care am făcut-o la preluarea mandatului și nu la jumătatea lui – la preluarea mandatului -, o declarație care a inclus și comandamentul de a întări această luptă, de a iniția măsuri contra traficului și consumului de droguri, inclusiv la volan și de a câștiga această luptă”, spune acesta.