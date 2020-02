La Bacau, in familia Ciobanu, tatal razboinicului Andrei Ciobanu este extrem de fericit de povestea de dragoste care capata amploare intre fiul sau si Karina. Mai mult, domnul Lucian Cioban a declarat ca se pregateste pentru o posibila casatorie intre cei doi atleti Survivor România si ca este foarte incantat de alegerea fiului sau.

„Adevaratele caractere se cunosc in situatii extreme”

„Ar fi o implinire fericita. Este varsta potrivita, dau bine impreuna. Adevaratele caractere se cunosc in situatii extreme. Ei ajung sa se cunoasca mai bine acolo, in conditii de privatiuni. Nu este rozul din viata de zi cu zi, nu sunt aerieni, revin repede cu picioarele pe paman. Imi place Karina, mi-a placut de cand am vazut-o la aeroport. Arata bine impreuna, important este sa se inteleaga. Lui Andrei (n.r. Ciobanu) ii trebuie un om intelegator care sa nu-l acapareze. Asta vor discuta in timp. Pana acum i-a placut genul de fata usor mignona, de care sa aiba grija, sa o poata proteja. Este foarte mamos, are dorinta de a ocroti, de a proteja. Ma uitam la Karina care este tot mignona, draguta, finuta. Chiar mi-am spus ca se potrivesc”, a declarat domnul Lucian Ciobanu, tatal razboinicului Andrei.

