Acest soft cumpărat de Poliția Română poate să afle și să decodeze date legate de parole, e-mailuri, istorie a apelurilor, SMS-uri, contacte, datele din calendar și alte informații legate de istoricul locațiilor, de altfel cel mai important. Pe lângă asta, noua achiziție poate să cloneze cartele SIM și să citească cartelele de memorie utilizate pe telefon.

Soft-ul este foarte util pentru meseria de polițist

Conform spuselor producătorului, softul utilizat de poliție pentru percheziții informatice poate și să extragă date legate de activitatea celor mai cunoscute rețele sociale. Telegram este exclusă de pe această listă deoarece mesajele și contactele șterse de pe această rețea nu mai pot fi obținute de anchetatori.

Care este capacitate acestui soft?

Capacitatea soft-ului este aceea de a extrage și utiliza credențialele de autentificare folosite pe telefonul mobil pentru a accesa servicii de stocare cloud. Aceasta permite clonarea identității telefonului pentru a obține datele stocate pe serverele externe. De asemenea, softul poate analiza comportamentul utilizatorului pe rețelele sociale, monitorizând activitățile precum like-urile și postările de pe telefonul respectiv. Datele pot fi folosite pentru a crea o hartă relațională a suspecților.

De ce nu pot fi sparte mesajele de pe Telegram? Cu ce se deosebește de alte aplicații

Telegram pune pe primul loc siguranța, confidențialitatea și confortul utilizatorilor, asta cred că este principala deosebire a rețelei de socializare.

Se decrie ca fiind o aplicație de mesagerie multiplatformă, astfel că are aplicații native atât pentru smartphone-uri (Android, iOS, Windows Phone, etc.), cât și pentru PC (Windows, Mac iOS, Linux, etc.).

Îndiferent de dispozitivul pe care îl dețin, utilizatorii au posibilitatea să trimită mesaje text, fotografii și orice alt tip de fișiere (documente Word, fișiere ZIP, MP3 și multe altele) cu dimensiuni de până la 1,5 GB fiecare.

Ceea ce o deosebește foarte mult de WhatsApp este faptul că Telegram pune pe primul loc siguranța, confidențialitatea și confortul utilizatorilor săi. Potrivit Comisiei Securities and Exchange din SUA, numărul de utilizatori lunari pe telegram din octombrie 2019 este de 300 de milioane de oameni în întreaga lume, iar numărul este într-o continuă creștere.