În contextul crticilor puternice pe care le-au primit în ultimele zile, reprezentanţii Poliţiei Române au reacţionat cu privire la modul in care au gestionat priveghiul si inmormantarea interlopului Emi Pian, fostul lider al clanului Duduienilor.

Oamenii legii susțin că polițiștii implicați în această operațiune au fost profesioniști și responsabili, iar evenimentul cu pricina a fost gestionat corect pentru a nu exista niciunfel de incidente neplăcute.

„Politistii implicati in aceasta operatiune au dat dovada de profesionalism si responsabilitate, fiecare dintre ei intelegand ca acest eveniment trebuie sa fie gestionat in asa fel incat sa nu existe incidente ce pot pune in pericol siguranta publica.

Consideram ca << anecdotele >> promovate de un anumit reprezentant al unui sindicat se bazeaza pe lipsa de experienta in munca operativa. Precizam faptul ca respectivul reprezentant al sindicatului a dat inca o dovada ca nu urmareste beneficiul politistilor, ci doar sa-si faca imagine in spatiul public. Aceasta constatare se bazeaza pe faptul ca acesta nu a incercat sa afle informatiile exacte transmise de institutie, ci a preferat sa dea o interpretare eronata”, precizeaza Politia Romana.

”Este foarte simplu să comentezi”

Totodată, reprezentanții instituției au mai subliniat faptul că majoritatea persoanelor au preferat să comenteze această situație fără a știi, de fapt, cum s-a desfășurat evenimentul.

”Este foarte simplu sa stai pe margine si sa comentezi, iar pentru credibilitate sa nascocesti scrisori, in numele unor oameni care si-au facut datoria”, mai scrie instituția.

Oamenii legii au reamintit că Poliția Română are rolul de a fi în slujba comunității și niciodată nu va acționa doar pentru imagine.

„Asiguram cetatenii ca Politia Romana este in slujba comunitatii si nu ne intereseaza sa actionam pentru imagine, ci consideram ca rezultatele trebuie vazute in gradul ridicat de siguranta al cetateanului. Multumim celorlalte sindicate care inteleg ca dialogul institutional este in beneficiul politistilor”, a mai transmis Politia.