Marți, 23 ianuarie 2024, Nicolae Ciucă a discutat personal cu ceilalți membrii ai Partidului Național Liberal (PNL) despre obiectivele lor pentru anul acesta și despre realizările din cei patru ani de guvernare.

Nu sunt puține realizări, nici la nivel național, nici în fiecare regiune în parte. PNL a reabilitat drumuri, a modernizat spitale și a extins rețelele de apă, canalizare și gaze.

În plus, Terminalul 4 al Aeroportului Iași și autostrăzile A7 și A8 sunt proiecte ale PNL. Până acum, administrațiile liberale au finalizat anumite proiecte și au altele în derulare cu ajutorul banilor europeni.

Succesul PNL din acest an se bazează pe unitate și colaborare. Nicolae Ciucă a reamintit tuturor că o structură dezbinată nu va putea niciodată să obțină rezultate favorabile. Doar prin colaborare pot îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor români și îi pot determina pe cei din Diaspora să se întoarcă acasă.

Din punctul lui de vedere, este important să continue dialogul onest cu cetățenii români despre ceea ce au reușit să facă, ceea ce nu au reușit și ce își propun pentru a menține România pe direcția dezvoltării și modernizării în Europa. În acest an, liberalii își propun să ofere românilor un nivel de trai în creștere și, mai ales, în siguranță.

„Astăzi, la Iași, am discutat cu colegii liberali în cadrul Regionalei de Nord-Est și în cadrul Consiliului Director Județean al PNL Iași despre obiectivele noastre pentru anul acesta, dar și despre realizările din cei patru ani de guvernare. Și nu sunt puține. Nici la nivel național, nici în fiecare regiune în parte.

În regiunea Moldovei, atât Terminalul 4 al Aeroportului Iași, cât și Autostrăzile A7 și A8 sunt proiecte liberale și investiții esențiale pentru dezvoltarea și interconectarea regiunii. Le-am spus că, în acest an, succesul nostru se bazează pe unitate și pe colaborare. O structură dezbinată nu va putea niciodată să obțină rezultate mari.

Doar împreună putem îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor și putem face ca românii din diaspora să simtă că se pot întoarce acasă. Administrațiile liberale au proiecte duse la bun sfârșit și altele în derulare cu ajutorul banilor europeni. Am reabilitat drumuri, am modernizat spitale și am extins rețelele de apă, de canalizare și de gaze.

E important, totodată, să continuăm în acest an dialogul onest cu cetățenii despre ce am reușit să facem, ce nu am reușit și ce ne propunem pentru a menține România pe direcția dezvoltării și a modernizării în Europa. Ce ne propunem pentru a oferi românilor un nivel de trai în creștere și mai ales în siguranță”, a scris, marți, Nicolae Ciucă pe contul său de Facebook.