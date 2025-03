Biroul Electoral Central a validat marți candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din luna mai. Susținut de Alianța „România Înainte”, formată din PSD, PNL și UDMR, Antonescu a intrat oficial în cursa pentru funcția supremă în stat. Cu peste 1,7 milioane de semnături depuse, el și-a exprimat recunoștința față de susținători și a declarat că România are nevoie de un lider capabil să unească națiunea.

Biroul Electoral Central a confirmat marți, 11 martie, candidatura lui Crin Antonescu pentru alegerile prezidențiale din luna mai.

Acesta va reprezenta Alianța „România Înainte”, formată din Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal și Uniunea Democrată Maghiară din România.

Candidatura sa a fost oficializată după ce a depus peste 1,7 milioane de semnături de susținere. Evenimentul s-a desfășurat la sediul Biroului Electoral Central, unde Antonescu a fost însoțit de liderii partidelor care îl sprijină.

În fața instituției, Crin Antonescu a adresat un mesaj de recunoștință celor care i-au susținut candidatura. A ținut să le mulțumească atât liderilor politici din alianță, cât și celor peste 1,7 milioane de cetățeni care au semnat pentru el.

„Știți că au existat chiar și în ultima perioadă eforturile multora pentru ca această candidatură să fie împiedicată. Cu toți acești oameni alături de mine, am mers înainte”, a declarat Crin Antonescu.

În discursul său, candidatul a subliniat că își dorește să fie un președinte care reprezintă întreaga națiune. A promis că va apăra interesele tuturor cetățenilor, indiferent de poziția lor socială sau politică.

Candidatul susține că România are nevoie de un lider capabil să îndrume națiunea într-un moment de răscruce. Acesta consideră că rolul președintelui nu trebuie să fie doar unul simbolic, ci activ, pentru a proteja realizările ultimilor 30 de ani.

„România este din nou la răscruce și stă în puterea noastră să apărăm ce am obținut în 30 de ani. (…) România nu are nevoie doar de un șef de stat, ci națiunea română are nevoie de un lider”, a subliniat Crin Antonescu.