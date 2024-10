Generalul Sir Mike Jackson, cunoscut sub numele de „Prințul Întunericului”, a încetat din viață la 80 de ani, lăsând în urma sa o carieră militară impresionantă. Acesta a fost un lider emblematic al armatei britanice, având un impact semnificativ asupra istoriei recente.

Sir Mike Jackson a fost șeful armatei britanice în timpul invaziei conduse de SUA în Irak din 2003, un moment decisiv în geopolitica internațională. Anterior, a avut o carieră remarcabilă, servind în misiuni în Balcani și Irlanda de Nord.

În 1999, el a devenit cunoscut pentru refuzul său de a intercepta forțele ruse, invocând consecințele devastatoare ale unui astfel de ordin. Ruşii intraseră în Kosovo, fără ca NATO să-şi fi dat acordul, iar gen. Jackson a primit ordin să îi intercepteze.

Refuzul său a fost văzut ca un act de curaj, demonstrând dedicarea față de principii și integritatea personală.

Într-un comunicat postat pe X, armata britanică a confirmat decesul generalului:

It is with great sadness that we have learnt of the death of General Sir Mike Jackson GCB, CBE, DSO, on 15 October surrounded by his family.

General ‘Jacko’ served with distinction for over 40 years, finishing his career as Chief of the General Staff.

— British Army 🇬🇧 (@BritishArmy) October 15, 2024