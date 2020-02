Epidemia de coronavirus pornită din China a afectat puternic economia mondială şi iată că nici industria jucăriilor nu a scăpat de probleme. China este cel mai mare producător mondial de jucării, însă, în acest an, nu va avea un pavilion la târgul de profil ce are loc la New York.

Specialiştii cred că efectele problemelor de producţie cu care se confruntă China se vor întinde pe multe luni de-acum încolo, chiar până la Craciun.

Întrebat cât va mai dura până când vom vedea adevăratele efecte, Stephen Pasierb, preşedintele Asociaţiei de jucării din Statele Unite, a declarat: “Acest lucru depinde de la caz la caz. Momentan ne aflăm într-o perioadă nu foarte gravă, dar dacă acest lucru va continua până în aprilie, va începe să afecteze livrările de vară de jucării și, desigur, dacă va merge mai departe de atât, atunci vorbim de perioada sărbătorilor de iarnă.”, potrivit stirileprotv.ro.

Această industrie se confruntă cu o perioadă de incertitudine

84% din jucăriile vândute în Statele Unite sunt fabricate în China, potrivit CNN.

În fiecare an, companiile din China au o prezenţă numeroasă la târgul de jucării de la New York, însă epidemia de Covid-19 a făcut ca acestea să fie marii absenţi ai evenimentului.

“Toate acestea au dus la o întrebare fundamentală pentru această industrie: oare (producătorii americani – n.red.) sunt prea dependenţi de China? Ei bine, producătorii acestei jucării Connex au încercat să mute producția înapoi în SUA, dar este nevoie de timp pentru că, spun ei, este dificil să găsești logistica potrivită. Aşa că, între timp, această industrie se confruntă cu o perioadă de incertitudine”, transmite corespondentul CNN.

