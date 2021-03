Piața de retail la un an de pandemie. Provocări și evoluții pentru 2021

Conform informațiilor transmise în cadrul evenimentului „Retail în România după 1 an de Covid”, cei mai căutați termeni din România în 2020 au fost: coronavirus, coronavirus romania, coronavirus live, covid 19, simptome covid, coronavirus italia, coronavirus update, coronavirus statistics, covid 19 romania și simptome coronavirus.

E-Commerce a beneficiat în plin de criză

„În 2020, fără dubiu, pandemia a resetat așteptările pieței de retail. Partea buna este adoptarea companiilor și revenirea parțială a cererii”, a explicat Cosmin Dan, Services & Payments Consultant Euromonitor International.

Conform acestuia, piața de E-Commerce a beneficiat în plin de criză. Totuși, o situație total diferită a putut fi observată în cazul vânzărilor off-line, fiind influențate, printre altele, de mobilitatea redusă și munca de acasă.

„Am identificat cele mai importante caracteristici din 2020. O tendință mai veche, acum accelerată, este optimizarea spațiilor de vânzare. În cazul non grocery, anul 2020 a fost un an de supraviețuire”, subliniază Cosmin Dan.

„În contextul pandemiei, siguranța și conveniența au fost mai relevante ca niciodată. (…) Interacțiunea cu brandurile a devenit virtuală. Livrarea se reinventează. E-Commerce este cea mai bună soluție pentru cumpărăturile la distanță”, a spus acesta în cadrul evenimentului.

„Pentru următoarea perioadă, estimările pentru România arată o accelerare a vânzărilor în Retail. Important de punctat, E-Commerce-ul va deveni principalul contributor la vânzările viitoare. Pentru canalele non-grocery, nu estimăm ca nivelul vânzărilor să revină. (…) Vedem o tranziție a vânzărilor dinspre jucătorii tradiționali, offline. (…) Digitalizarea crează noi experiențe de cumpărare atât în offline cât și online”, a conchis Cosmin Dan.

Divertismentul și hobby-urile înregistrează o creștere impresionantă

„Atunci când a venit pandemia, noi am observat trei dinamici: partea de șoc, saltul și accelerarea”, subliniază Cristian Cerneanu, Analytical Consultant Google Romania.

Potrivit informațiilor oferite de către acesta, „căutările care conțin termenul online au crescut cu 21% în 2020”. De asemenea, căutările cu creștere foarte mare au fost cele legate de nevoi de informații (precum dexonline), divertisment (precum filme), cumpărături și partea de soluții online.

Demn de menționat este și că divertismentul și hobby-urile au crescut major. Cristian Cerneanu a explicat că jocurile, în special cele online, au crescut destul de mult. Această creștere a fost înregistrată și în cazul consolelor. Printre cei mai căutați termeni din această categorie au fost ps5, ps4, nintendo switch, epic games și steam.

În continuare, „căutările legate de birou au crescut cu 58% pe tot anul 2020. (…) Similar, este un volum de mare și în creșterile ce țin de laptop-uri.”

Românii au dorit şi să petreacă mai mult timp afară, generând astfel o creştere de 40% pentru căutările de camping şi grădinărit. Astfel, impactul asupra categoriilor de retail este unul pozitiv.

„Cea mai mare creștere o avem pe categoria de case și grădinărit (…) A ajuns la 39% în 2020”. De asemenea, ponderea online-ului a depășit pentru prima dată 15% în luna noiembrie, fapt care „dă destul de mult optimism pentru viziunea de online pe viitor.”

La categoria casă şi grădinărit, în 2020, a fost consemnat un salt de 39% al căutărilor pe Google, urmate de cele pentru jucării şi jocuri (+32%), electrocasnice (28%), alimentaţie şi băuturi (27%), hobby-uri şi timp liber (25%), îmbrăcăminte şi încălţăminte (20%), cărţi şi reviste (16%), frumuseţe şi îngrijire personală (15%) şi bijuterii (12%),

Anul 2021 va fi un an de redresare a pieței

„La noi, cuvântul magic pentru 2020 ar fi intens”, a explicat Monica Cadogan, CEO Vivre. Conform acesteia, toți oamenii din zona de E-Commerce au „o viață destul de plină.”

„Noi în 2020 am dat din mâini să putem să luam comenzi. Am văzut creșteri interesante de costuri. Toată lumea a aflat că doar online poți să faci business. Orice slăbiciune a sistemelor logistice au fost testate și au creat nemulțumiri. Pentru noi, anul a fost intens”, arată Monica Cadogan.

„Cred că am învățat toți foarte mult din această perioadă”, transmite Alin Șerban, CEO Tazz by eMAG. Demn de menționat este că acesta a subliniat cât de important este să aduci „un zâmbet pe buzele clienților într-o perioadă mai puțin plăcută.”

„Lucrăm la un ritm infernal. (…) Au fost probleme la nivel de supply chain. (…) Ca atare, cred că toți stăteam și ne uitam pe dashboard. Cheia era fă rost de. A trebuit să facem un șpagat enorm între zonele de supply chain. Acum, probabil, nu sunt singurul care încearcă să-și canalizeze toată energia pentru a înțelege ce se va întâmpla în următorul an. Anul 2021 va fi un an de redresare a pieței”, explică Robert Berza, VP Fashion and Sport eMAG & GM Fashion Days.