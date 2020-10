Avem pentru dumneavoastră cele mai noi informații depre gigantul american furnizate chiar de reprezentanții companiei. Înainte de a letrura acest material, vă reamintim că, la toate punctele de difuzare a presei, poate fi găsit acum ”Top 300 companii”, ediția 2020, o lucrare garantată de profesioniștii Revistei Capital.

Acest an a fost unul foarte greu pentru mai toate businessurile existente. Cu toate acestea, uriașul succes al dispozitivelor IQOS îi face pe cei de la Philip Morris încrezători în afacerile derulate de companie.

Performanța IQOS

”În ciuda unui semestru care a reprezentat o provocare pentru toată lumea, suntem mulțumiți de performanța IQOS, a cărui cotă de piață continuă să crească atât la nivel local, cât și la nivel global”, spun cei de la Philip Morris. Acest lucru este o dovadă a puterii și agilității comerciale promovate de uriașa companie, care se concentrează din ce în ce mult pe canalele digitale. Putem spune că, în 2019, cifra de afaceri a companiei a fost de 2,8 miliarde lei și se fac în permanență investiții semnificative pentru susținerea tranziției fumătorilor adulți către produse fără fum, ceea ce aduce oportunități suplimentare către firmă.

Din câte știm, în ultimii 12 ani, Philip Morris International a investit aproape 7,5 miliarde de dolari în dezvoltarea și fundamentarea științifică a produselor fără fum. O parte importantă a revenit României, mai ales prin demararea producției de rezerve din tutun HEETS în fabrica din Otopeni, ca urmare a unei investiții care se apropie de 500 de milioane de euro.

Despre investiții

Care au fost cele mai importante investiții ale Philip Morris în acest an? ”În primul rând, în oameni și în sisteme. A fost și este încă un an solicitant, care a ajutat ca o mare parte dintre inovațiile companiei să fie introduse, fie în ceea ce privește distribuția, fie legat de produsele noastre din portofoliul produselor cu risc redus. Și în acest an dificil am continuat să facem acest lucru, să dezvoltăm portofoliul de produse cu risc redus pentru a le oferi fumătorilor adulți din România și din întreaga lume alternative la fumat mai puțin nocive decât continuarea fumatului. Investițiile noastre din România continuă, iar rezervele de tutun HEETS produse în fabrica din Otopeni și dispozitivele IQOS sunt în centrul strategiei noastre de dezvoltare și investiții”, ne-au spus reprezentanții companiei.

”Digitalizarea completă era deja unul dintre pilonii strategici ai noului model de business al Philip Morris International, care trebuie să răspundă nevoilor în continuă evoluție ale consumatorilor, dar, în același timp, să și eficientizeze procesele, luarea deciziilor și integrarea datelor. Contextul actual doar a accelerat tranziția. Faptul că procesul de transformare prin care trece compania la nivel internațional este axat pe cercetare științifică de top, valorificarea celor mai noi descoperiri tehnologice din domeniu, dar și pe construirea unei culturi organizaționale bazate pe agilitate, deschidere, cooperare și flexibilitate a facilitat adaptarea la noile condiții”, mai spun cei de la Philip Morris.

COVID-ul și afacerile Philip Morris

Un an dificil, cu multe încercări. Prin ce a trecut Philip Morris? ”Digitalizarea și munca de acasă au fost două dintre marile provocări ale acestui an, dar și oportunități pentru „noua normalitate” și viitor. Numeroase companii și instituții publice au fost forțate să se digitalizeze pentru a-și continua activitatea și a fi aproape de consumatori și utilizatori ai serviciilor. Unii au început acest proces de la zero, alții l-au accelerat – cazul companiei noastre, după cum spuneam mai devreme. Din punctul de vedere al consumatorului, digitalizarea înseamnă mai multe beneficii și acces mai facil la servicii. Din punctul de vedere al economiei, înseamnă mai mult dinamism”, au declarat, în exclusivitate, pentru Capita reprezentanții Philip Morris.

”Munca de acasă este a doua provocare, un concept vechi, dar nu suficient implementat în cadrul multinaționalelor și de al cărui adevărat potențial ne-am dat seama abia acum. Am descoperit că putem fi productivi și fără să stăm la birou și în întâlniri față în față. Acestor provocări li s-a mai adăugat una, mai specifică: cum să încadrăm viziunea unui viitor fără fum în obiectivele de sustenabilitate ale companiei la nivel global”, mai spun cei de la Philip Morris.

O decizie istorică

Recent, IQOS a devenit primul și singurul produs electronic cu nicotină căruia i s-a acordat autorizație de comercializare de către Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) ca produs din tutun cu risc modificat. Astfel, autoritatea americană a considerat că emiterea acestei decizii pentru IQOS este adecvată pentru a promova sănătatea publică. ”Această decizie este un moment istoric pentru Philip Morris International și un pas înainte în îndeplinirea misiunii noastre de a construi un viitor fără fum și de a transforma industria tutunului. Această decizie confirmă că dispozitivul dezvoltat de compania noastră este fundamental diferit de țigări și că trecerea completă de la țigările convenționale la IQOS reduce semnificativ expunerea organismului la substanțe nocive sau potențial nocive.

Decizia FDA demonstrează că IQOS este un produs din tutun fundamental diferit de țigările convenționale și o alegere mai bună pentru adulții care altfel ar continua să fumeze și oferă un motiv suplimentar fumătorilor adulți să aibă în vedere trecerea completă la IQOS în loc să continue să fumeze. FDA a concluzionat că dovezile științifice disponibile până în acest moment demonstrează că este de așteptat ca IQOS să aibă un impact pozitiv asupra sănătății populației. Chiar dacă decizia FDA se referă doar la Statele Unite, ea este o decizie de referință pentru companie la nivel internațional, în toate cele 57 de piețe în care Philip Morris este prezent cu acest dispozitiv, inclusiv România.

Definiția companiei Philip Morris

”Compania care conduce din interior revoluția unei industrii. Philip Morris International vrea să fie mult mai mult decât o companie de tutun: vrem să schimbăm societatea și să oferim un viitor mai bun, fără fum, iar pentru a transforma viziunea noastră în realitate, ne transformăm și noi și ne focalizăm dezvoltarea viitoare pe crearea unui portofoliu de produse fără fum, în a cărui creștere credem și investim”. Aceasta este cea mai corectă definiție a acestei companii, date de chiar reprezentanții Philip Morris.

