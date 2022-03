PMI a activat, de asemenea, planul de reducere a operațiunilor de producție din Rusia, pe fondul perturbărilor continue ale lanțului de aprovizionare și al schimbărilor cadrului de reglementare. Vom continua să monitorizăm situația pe măsură ce aceasta evoluează.

Suferă prea mulți nevinovați

„Am urmărit șocați războiul din Ucraina și condamnăm violențele în termenii cei mai vehemenți cu putință. Suntem solidari cu bărbații, femeile și copiii nevinovați care suferă” a declarat Jacek Olczak, Chief Executive Officer, Philip Morris International. „Ne alăturăm numeroaselor voci care cer încetarea imediată a războiului și restabilirea păcii.”

„Prioritatea noastră imediată este siguranța și securitatea celor peste o mie de angajați ai noștri și a familiilor lor din Ucraina. Am acționat în trei direcții esențiale: am ajutat la evacuarea a peste 800 de persoane, până în prezent, inclusiv din zonele cele mai afectate, am oferit un ajutor esențial angajaților care au rămas în Ucraina și le-am oferit celor care au părăsit țara sprijin logistic, medical, financiar și alte tipuri de sprijin practic în țările vecine. Continuăm să plătim salariile tuturor angajaților noștri din Ucraina în această perioadă.”

Ajutoare pentru sinistrați

PMI a livrat transporturi de alimente, medicamente și alte produse de primă necesitate, în parteneriat cu ONG-uri din mai multe țări. În ultimele cinci zile, angajații PMI au donat peste 300.000 USD pentru a sprijini eforturile de ajutorare prin intermediul programului caritabil intern, „Projects with a Heart” (Proiecte cu suflet). PMI va dubla aceste donații. În plus, PMI va face o primă donație de 10 milioane USD pentru a sprijini eforturile umanitare internaționale.

Jacek Olczak a adăugat: „Având în vedere situația, Consiliul de Administrație și echipa noastră de conducere au decis să suspende toate investițiile planificate în Rusia și să activeze planurile de reducere a operațiunilor de producție. Vom acorda sprijin angajaților din Rusia în această perioadă și vom plăti salariile în continuare.”

Prezența PMI în Ucraina

PMI a intrat pe piața din Ucraina în 1994. În 25 februarie 2022, PMI a anunțat suspendarea temporară a operațiunilor sale din Ucraina, inclusiv în fabrica din Harkov. În 2021, Ucraina a reprezentat aproximativ 2% din volumul total al livrărilor de unități de țigări și tutun încălzit ale PMI și mai puțin de 2% din cifra totală de afaceri a PMI. Compania are o fabrică și aproximativ 1.300 de angajați în această țară și are planuri de urgență pentru a relua furnizarea de produse atunci când condițiile de siguranță o vor permite.

În 2021, Rusia a reprezentat aproape 10% din volumul total al livrărilor de unități de țigări și tutun încălzit ale PMI și aproximativ 6% din cifra totală de afaceri. PMI are peste 3.200 de angajați în această țară.