Ministrul Agriculturii respinge apelul lansat de Comisia Europeană pentru consumul de insecte: Trebuie să ne respectăm noi pe noi

Așadar, ministrul social-democrat al Agriculturii a vorbit despre acuzațiile potrivit cărora producerea hranei tradiționale poluează, punctând că persoanele care interpretează într-un anumit fel subiectul „o fac poate dintr-un interes al perioadei”.

„Am ajuns să dăm vina pe animale când știm foarte bine că ne-am hrănit cu laptele de la vaci. Mulți copii n-au supt la pieptul mamei, dar au luat de la ugerul vacii hrana necesară și azi sunt oameni de nădejde ai societății!

Deci să nu fugim după norii trecători și să vedem soarele pe bolta cerească. Cei care azi interpretează într-un anumit fel o fac poate dintr-un interes al perioadei, nu cu statornicia deciziei pentru hrana țării și a populației”, a declarat Petre Daea pentru B1 TV.

De asemenea, acesta a spus și că românii trebuie să rămână „în acest spațiu consacrat de fiecare dintre noi și respectat în același timp”.

„Eu zic că nu ne îndreptăm în această direcție și nu e o abordare exotică a subsemnatului, ci una constantă și consecventă. Constantă pentru că știu ce înseamnă tradiția în România și consecventă pentru că știu ce posibilități avem în țară de realizarea hranei, prin întoarcerea pământului și îngrijirea animalelor”, a declarat Petre Daea.

Ministrul a mai afirmat că trebuie „să ne respectăm noi pe noi” și să nu începem „să umblăm după muște, viermi sau alte insecte și să le punem pe masă”, potrivit sursei menționate.

„Saliva ne pornește când vedem un cârnat, o sarma, un grătar, nu când vedem lăcustele umbând, când se așază pe culturi și le devorează”, a continuat social-democratul.

Petre Daea a insistat că trebuie „să ne așezăm în vadul acesta de respect față de noi înșine și să mâncăm ce am mâncat de fiecare dată. (…) Eu zic să renunțăm la curiozități și să rămânem în acest spațiu consacrat de fiecare dintre noi și respectat în același timp”.

Ce se va întâmpla cu prețurile?

Legat de prețurile alimentelor, ministrul a explicat că anul curent a fost „extrem de dificil”, iar cultivatorii de teren și crescătorii de animale s-au confruntat cu mari probleme.

„Am prognoze și azi am avut discuții și a întâlniri de lucru cu cei care direct sau indirect se ocupă de activitatea agricolă și de comercializarea produselor. Am avut un an foarte greu, extrem de dificil care ne-a pus mare probleme afectând culturile și punând în disconfort financiar cultivatorii de teren și crescătorii de animale. Căutăm soluții așa încât să fie un confort”, a completat Petre Daea.