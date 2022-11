Producţia anuală de peşte a României ar putea fi de trei ori mai mare, spune Petre Daea

România ar avea o capacitate de 50.000-60.000 de tone de peşte pe an, însă, din păcate, producţia reală este undeva în jur de 20.000 de tone, a precizat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

„Dumneavoastră ştiţi că sectorul acesta este predilect şi am spus-o de fiecare dată: românii să mănânce mai mult peşte decât cormoranii.

Pentru că, din nefericire, la această dată şi sper să se valideze în Parlamentul României acea iniţiativă, în aşa fel încât se reducem populaţiile de cormorani pentru a putea satisface consumul în România, întrucât la această dată noi nu producem mai mult de 20.000 de tone de peşte în ţară, faţă de posibilităţile pe care le avem de a realiza peste 50.000 – 60.000 de tone de peşte.

Iată că acest raport trebuie să ne îngrijoreze, motiv pentru care am dat acel semnal cunoscut de dumneavoastră, multiplicat pe ecranele de televiziune şi nu numai, în aşa fel încât să înţelegem o dată pentru totdeauna că este nevoie să punem regulile în domeniu în aşa fel încât ecosistemul să rămână în echilibru cu interesul uman în centrul lui”, a declarat, sâmbătă, Petre Daea, citat de Agerpres.

Peştele, aliment de lux în România? „Nu este un lux pentru români, este rar şi mic, pentru că nu-l avem noi de unde să-l luăm”

Ministrul Agriculturii a subliniat că peştele nu reprezintă un aliment de lux pentru români, însă admite că este mai greu de procurat decât ar trebui şi a dat din nou vina pe cormorani.

„Nu, nu este un lux pentru români, este rar şi mic, pentru că nu-l avem noi de unde să-l luăm. (…) Într-o dimineaţă, pe la orele 6:10 când am ajuns la minister, am citit un mail al unei persoane pe care o respect şi care mă întreba „de ce sunt atât de înverşunat împotriva cormoranilor pentru că nu mi-a luat peştele din frigider”, iar eu am zis că mi l-a luat înainte de a-l introduce în frigider. Am frigiderul gol.

De aceea trebuie să interpretăm cum se cuvine această secvenţă. Însă, revenind la preocuparea zilei şi la imaginea aceasta pe care dumneavoastră o vedeţi de respect pentru consumul de peşte în România şi de efortul pe care-l fac piscicultorii în acest domeniu, trebuie şi ei să poată să beneficieze de rezultatul muncii lor şi noi să putem folosi produsele pe care ar trebui şi firesc să le găsim în consumul zilnic, pentru că este o hrană foarte sănătoasă şi merită să o avem”, a mai afirmat Petre Daea.

Târgul Pescăresc de toamnă este deschis până marţi seară

Târgul Pescăresc de toamnă este organizat în cadrul campaniei de promovare a produselor agroalimentare româneşti şi de creştere a accesului românilor la alimente de calitate obţinute pe plan local, sub denumirea „Produs românesc – Bun pentru tine, bine pentru fiecare!”.

Bucureştenii sunt aşteptaţi în curtea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) timp de patru zile, în perioada 5-8 noiembrie 2022, între orele 9:00-19:00, pentru a se bucura de specificul activităţilor şi obiceiurilor din Delta Dunării.