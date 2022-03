Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, a intrat marți în arena EVZ-Play alături de Robert Turcescu şi cu Mirel Curea pentru un podcast privind criza alimentară generată de războiul ruso-ucrainean. Acesta a răspuns la cele mai importante întrebări ale momentului: Avem grâul? Avem ulei? Mai creştem un porc la ţară? Ne întoarcem la agricultura de pe vremea lui Ceauşescu?

Daea a vorbit despre situația actuală din Ministerul Agriculturii, condus de Adrian Chesnoiu, despre care spune că el l-a crescut în minister și l-a propulsat în funcție, motiv pentru care îi aprobă deciziile luate în prezent.

De asemenea, acesta a vorbit despre modul în care s-a făcut agricultură pe vremea lui Ceușescu. Acesta spune că în prezent dotarea României în agricultură este extraordinară.

Situația sistemului de irigații din România

„În 2004 în Guvern eram atunci secretar de stat. Noi am reabilitat în 2000 – 2004 un un milion două patru sute de mii de hectare. După aceea, până în 2017, am distrus tot ce am făcut. Le-am lăsat în paragină, le-am lăsat fără pază, le-am lăsat pur și simplu. S-au reabilitat sistemele de irigații. E un lucru extraordinar de important.

În agricultură s-a făcut un transfer al proprietății extraordinar de bine. Cu sistemul de irigație, în care a început să împartă terenul, evident că nu mai poți să exploatezi sistemul de irigații. Am dat cu titlu gratuit toată infrastructura, acelora care au terenul.

Am reluat prin sistem prin lege prin voința politică extraordinară pentru reabilitarea sistemului de irigații. Au pus în pagina juridică planul acesta național, plecând de la ideea de a-l pune sub forța legii. Am făcut acest lucru din 2017 și până în 2019 am realuat reabilitarea, am ajuns la un milion 400 de mii de hectare. Zi și noapte am fost în aceste sisteme. Un alt obiectiv mai important decât irigarea nu există. Și după 2019, nu s-au mai continuat lucrările”, a povestit Petre Daea.

Fostul ministru atrage atenția că viitorul contează extrem de mult în agricultură.

„Problema importantă nu este ce facem azi cu stocurile, că stocurile sunt. Sunt producțiile care s-au realizat. Ce facem de azi încolo. Chesnoiu a preluat această activitate. Bine că a intrat PSD la guvernare”, a mai explicat fostul ministru.

România, șanse mari să ajungă în vârful Europei la cereale

Petre Daea aduce aminte că România are condiții foarte bune pentru a ajunge în vârful Europei.

„În momentul în care am venit la Minister le-am spus că România poate să ajungă în vârful Europei, la cultura de cereale pentru că are condiții pedo-climatice favorabile. Fraților, înainte de procesare trebuie să producem. România a fost, este și va rămâne țară cerealieră”, a completat Petre Daea.