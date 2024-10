Ajutor fermieri 2024. Agricultura – domeniu prioritar în deciziile luate de Executiv. Până la data de 30 septembrie 2024, agricultura a beneficiat de măsuri de sprijin financiar de peste cinci miliarde de euro. Au fost adoptate trei ordonanțe de urgență pentru susținerea producătorilor agricoli. Astfel, peste 230.000 de producători afectați de secetă în perioada septembrie 2023 – august 2024 vor putea primi compensații financiare sub formă de granturi de 1.000 lei pe hectar, cu un buget de două miliarde de lei.

S-a decis suspendarea rambursării datoriilor curente și restante pentru creditele și leasingurile încheiate cu instituții financiare, suspendare valabilă până la 1 august 2025. De altfel, au fost extinse facilitățile prin programul „Creditul fermierului”, în cadrul căruia au fost semnate aproape 2.000 de acorduri de finanțare.

Peste 230.000 de producători agricol, persoane fizice, firme sau întreprinderi familiale ale căror culturi au fost afectate de secetă în perioada septembrie 2023 – august 2024, vor primi sau vor putea primi compensații financiare. Este vorba despre granturi, adică bani care nu trebuie restituiți de beneficiari, în cuantum de 1.000 lei per hectar pentru fiecare hectar calamitat, iar bugetul acestei scheme de ajutor de stat este de două miliarde de lei, resurse financiare din Ministerul Agriculturii.

Ajutor fermieri 2024. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a prezentat măsurile de sprijin acordate fermierilor în anul 2024. Peste 1,91 miliarde de euro au fost alocate din bugetul de stat, incluzând zece măsuri naționale tranzitorii în sectorul vegetal și animal, cu o valoare de peste 214 milioane de euro. Au fost acordate plăți directe pentru sprijinul sectorului agricol legate de Ucraina, în valoare de peste 472 milioane de euro.

Printre măsurile specifice menționate se numără: susținerea tomatelor în spații protejate, a culturilor de usturoi și ajutoare pentru crescătorii din sectoarele suin, avicol și bovine de carne. De asemenea, a fost alocată o sumă de 92,9 milioane de euro pentru subvenționarea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu un sprijin de 2 lei pe litru. De altfel, două programe de investiții în reproducție pentru sectoarele cu deficit în balanța comercială, au fost deblocate în vara anului 2023, având în vedere 63 de obiective de investiții.

Practic, Ministerul Agriculturii și Guvernul României a subvenționat acciza la motorină cu 2 lei pe litru de motorină. Am avut două programe de investiții în reproducție în sectoarele importante cu deficit în balanța comercială. Vorbim aici de sectorul suin și sectorul agricol, cu 63 de obiective de investiții. Aceste investiții au fost deblocate în data de 15 iunie 2023”, a explicat oficialul român.

„Vreau să prezint astăzi, așa cum am prezentat și în Guvernul României, o informare privind măsurile de sprijin acordate fermierilor în anul 2024. De la începutul anului și până la data de 30 septembrie 2024, agricultura României a beneficiat în total de peste 5 miliarde de euro. Asta înseamnă 25 de miliarde de lei pentru măsuri de sprijin acordate fermierilor, pentru susținerea agriculturilor în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, de susținere a investițiilor în agricultură, irigații și combaterea fenomenelor periculoase.

Ajutor fermieri 2024. S-au plătit peste 147,2 milioane de euro pentru finalizarea investițiilor în sectorul avicol. 70% din cele din sectorul suin au fost finalizate, permițând României să producă suplimentar 1,5 milioane de purcei până în martie 2025. Sprijinul financiar în valoare de 160 de milioane de euro pentru reabilitarea sistemului de irigații, inclusiv infrastructura de desecare și drenaj, și alocarea a 100 de milioane de euro pentru măsuri de sprijin privind consumul de energie electrică pentru irigații, ceea ce a asigurat apă gratuită fermierilor pe infrastructura principală de irigații.

Din fonduri europene, măsurile de sprijin au atins 3,14 miliarde de euro, iar pentru campania 2023-2024 s-au finalizat plăți din fonduri europene de 2,6 miliarde de euro, incluzând sprijin pentru măsuri de piață și promovarea produselor agricole. Este vorba despre un grad de absorbție de peste 98,52% pentru 25 de măsuri în valoare de 1,87 miliarde de euro.

În ceea ce privește investițiile din vechiul PNDR 2014-2020, s-au încasat peste 480 de milioane de euro. Până în prezent, în planul strategic 2023-2027, au fost lansate 21 de intervenții, cu peste 1.920 de contracte încheiate, evaluându-se la peste 375 milioane de euro.

Pentru instalarea tinerilor fermieri, s-au întocmit 1.606 contracte, cu plăți de peste 61 milioane de euro, pentru sprijinirea producției de legume pe tot parcursul anului. Începând cu 16 octombrie 2024, se vor acorda subvenții fermierilor în valoare de 1,6 miliarde de euro, iar detalii suplimentare vor fi prezentate într-o conferință de presă la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) săptămâna viitoare.

„S-au plătit peste 147,2 milioane de euro, toate investițiile în sectorul avicol au fost finalizate, 70% în sectorul suin, sunt finalizate, astfel încât până în martie anul următor, România să poată produce încă 1,5 milioane de purcei. 160 de milioane de euro sprijin acordat de la bugetul de stat pentru investiții în reabilitarea sistemului de irigații din România, inclusiv a infrastructurii de desecare și drenaj.

Am alocat 100 de milioane de euro măsuri de sprijin privind consumul de energie electrică aferentă pompării apei pentru irigații, pentru stațiile de bază. Practic, în anul 2024, fermierii au beneficiat de apă gratuită pe infrastructura principală de irigații. Am avut și două scheme de ajutor de stat sub formă de grant la creditele acordate în valoare totală de peste 725 milioane euro.

Vorbim aici de 648 de milioane de euro garanții în cadrul Programului Rural Plus pentru 2.507 beneficiari și peste 76 de milioane de euro în cadrul schemei de ajutor de stat Creditul fermierului. Din fonduri europene, măsuri de sprijin au fost de 3,14 miliarde euro.

Pentru campania anului 2023 și 2024, au fost finalizate recent măsuri de sprijin din fonduri europene acordate prin Agenția de Plăți de 2,6 miliarde euro. Această sumă include plăți pentru intervenții aferente sprijinului măsurilor de piață, comerț exterior, fructe în școli,rentă viageră agricolă, promovare de produse agricole. Din acestea menționăm: 25 de măsuri în valoare de 1,87 miliarde de euro, s-au plătit din fonduri europene reprezentând un grad de absorbție de peste 98,52% din plafon.

Toate aceste sume plătite din fonduri europene au fost rambursate de către Ministerul Agriculturii și practic s-au făcut venituri la bugetul de stat. Opt măsuri din fonduri europene pentru bunăstare și agromediu în valoare de peste 692 milioane euro, reprezentând grad de absorbție de peste 98%. La fel și acești bani au fost rambursați de la Comisia Europeană și s-au făcut venituri la bugetul de stat.

Din măsurile de investiții din vechiul PNDR 2014-2020, s-au încasat de la Uniunea Europeană și plătit către fermieri, prin investiții, peste 480 de milioane de euro, sume care au fost la fel rambursate și au făcut…. s-au făcut venituri la bugetul de stat; în ceea ce privește planul strategic 2023-2027, până în prezent s-au lansat 21 de intervenții- 11 intervenții pe investiții și 10 pe mediu și climă.

S-au încheiat peste 1.920 de contracte, cu o valoare de peste 375 de milioane de euro. Pentru instalarea tinerilor fermieri sunt deja întocmite 1.606 contracte, s-au făcut plăți de peste 61 de milioane de euro și vorbim de contracte care s-au încheiat pentru instalarea tinerilor fermieri în bazinele legumicole din România, pentru a putea încălzi serele și solariile, astfel încât să reducem deficitul din balanța comercială, iar România să producă legume tot timpul anului. Măsuri de sprijin ce se acordă începând cu 16/10/2024: subvenții către fermieri – sunt în valoare de 1,6 miliarde de euro. Toate aceste intervenții pe care le-am avut le voi detalia marți, săptămâna viitoare, într-o conferință de presă în cadrul Ministerului Agriculturii”, a completat oficialul român.