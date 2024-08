Declarațiile lui Adrian Câciu vin în contextul în care fostul premier Florin Cîțu a scris pe rețelele de socializare că în următorii 10 ani, românii vor avea pensiile înghețate.

În mare pate din ceea ce am văzut și în spațiul public dar și în negocierile pe care le-am purtat și la n ivelul ministerului nostru, până la urmă 83% dintre persoane, înafara de partea că se indexează pensiile anual în ianuarie, nu există o dată de indexare și știți foarte bine că erau indexari ad-hoc, 83% dintre pensionari au primit bani în plus”, a declarat el la Realitatea PLUS .

Este vorba despre ceea ce și-a asumat România, pentru că acolo nu și-a asumat Caciu, Citu sau Popescu sau Ionescu, și-a asumat România. Mai mult decât atât, dacă se aplică Legea 127, în ianuarie 2020 toți pensionarii aveau pensiile recalculate și nu am mai fi avut acum această discuție.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a amintit că potrivit Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pensiile erau asumate a fi înghețate timp de 50 de ani, cu o limită de 9,4% din PIB, aplicabilă tuturor pensiilor din toate sistemele.

România își asumase această înghețare, dar s-a reușit eliminarea acestei restricții. Mai mult, nu exista nicio prevedere care să stipuleze că, în cazul în care punctajul pensiilor ar scădea în urma recalculării, pensiile să rămână la valoarea inițială.

Dânșii sunt niște membri ai unui partid. Noi în guvern, miniștri cheie ne-am făcut treaba în intereseul cetățenilor indiferent că am fost de la PSD sau PNL și rămân la opinia că în PNL sunt oameni de bună credință și profesioniști. Dacă toți vor să se urce pe subiect când nu iese bine și să arunce pe celălalt nu facem decât circ”, a explicat acesta.

„Ceea ce am negociat cu Comisia sunt două chestiuni esențiale care se uită, pentru că emoția e mare, și înțelege emoția. Se uită un lucru. Pensiile erau asumate a fi înghețate 50 de ani. Așa scria în PNRR, 9,4% din PIB să nu se depășească. Și aici era vorba de toate pensiile, din toate sistemele. Asta își asumase România, și am reușit să scoatem acea înghețare pe 50 de ani și mai mult decât atât, nu era nicio prevedere că dacă, în urmă recalcularii, punctajul scade, nu era nicio prevedere că se rămâne la pensia în plata. Așa au gândit unii care acum își permit să spună despre noi.

Adrian Câciu a afirmat că din punctul său de vedere, acolo unde mai există elemente incorecte, este important să se evite repararea unei inechități cu altă inechitate, deoarece aceasta nu ar aduce nicio îmbunătățire reală.

„Din punctul meu de vedere, acolo unde mai sunt elemente care chiar sunt incorecte din perspectiva modului în care, atenție, dacă reparăm o inechitate cu altă inechitate nu am făcut nimic. Așa am avut legislație pe pensii până acum de 30 de ani de zile. De 30 de ani de zile ne plângem că am avut inechități sau legile care au venit succesiv au creat noi și noi inechități. Deci trebuie avut mare grijă și identificat unde sunt acele probleme care s-ar mai putea repara, dar fără să se creeze o altă inechitate.

Suntem la perioada în care acum se trimit deciziile de recalculre. Practic în septembrie avem evidență lucrului pe cifre concrete și pe categorii socio profesionale cine, cum și de ce. Și ne ducem și ne încadrăm în zona aceea de echitate, de contributivitate, iar dacă s-a scăpat ceva, iar eu nu cred că s-a scăpat în mare parte. Foarte multe din zonele care se discuta acum se știa încă din din 2020

Haideți să ajungem pe 15 septembrie, când pensiile sunt deja plătite, și o să avem atunci un barometru corect al modului în care implementarea acestei legi s-a realizat”, a spus el.