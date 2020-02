Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat vineri seară ca este absurd pentru cineva să se aștepte ca pensiile să se majoreze cu 40% în 2020.

Legea pensiilor este doar o bombă care a explodat sau va exploda în brațele liberalilor, a mai spus Bogdan Chirieac, în direct într-o emisiune de televiziune.

”Avem acest handicap major, această bombă care a explodat sau va exploda în brațele liberalilor și anume majorarea pensiilor cu 40%, fapt nesustenabil. Deci lăsați legea. Nu se poate!

Un calcul simplu

Când economia crește cu 4%, stați să vedem dacă va crește cu 4%, să spunem însă că va crește, nu poți majora pensiile cu 40%”, a explicat Bogdan Chirieac, în direct la România TV.

”E absurd! Și tot avem acest calcul simplu, cheltuielile în acest an, în România, an electoral, foarte greu, locale și parlamentare, sunt bugetate 400 de miliarde, veniturile sunt bugetate la 350 de miliarde. O să spuneți dar… Bine, dar ce? Anul trecut PSD-ul a reușit să colecteze 290 de miliarde.

Deci PNL-ul, din pământ, din iarbă verde și-a bugetat acolo, în bugetul luat din angajarea răspunderii, 60 de miliarde de lei în plus. 12, 13 miliarde de euro în plus, peste 1 miliard de euro pe lună. E absurd să creadă cineva că vor reuși să colecteze acești bani, pentru că nu au de unde. Și mai spun un lucru, că așa e corect. Și PSD-ul, dacă vine mâine la guvernare nu are de unde să majoreze pensiile cu 40%”, a adăugat Chirieac.

Majorare eșalonată

”Întârzierea aceea din alegerile prezidențiale, din căderea Guvernului, numirea altui Guvern, tot programul acela politic care se baza pe consum, frânat de 4, 5 luni de zile, nu mai are cum să se majoreze.

Eu zic că e bine să nu creăm un orizont de așteptare, pentru că părinții noștri, bunicii noștri, oamenii ăștia cu bună credință și bună cuviință care au clădit această țară și ne-au făcut, se așteaptă săracii, că ei nu au pensii speciale, ca de la 1 septembrie să le crească pensia cu 40%.

E bine să știe clar, ferm, fără echivoc, că nu se va întâmpla acest lucru! Sper să fie totuși o majorare de 10% și cei 40% să fie întinși pe un an, pe doi”, a adăugat analistul politic.

Pensiile speciale

”Pensiile astea speciale costă vreo 9 miliarde de lei pe an. 2 miliarde de euro. Sunt echivalentul a patru milioane de pensii normale, pe contributivitate.

Problema este că majorarea pensiilor de la 1 septembrie costă anul acesta 25 de miliarde, anul viitor 75 de miliarde. Eu nu înțeleg următorul lucru, că logic așa ar fi, mă gândesc că un elev de clasa a patra a studiat suficientă aritmetică cât să găsească soluția problemei.

Modifică modul în care se calculează aceste pensii speciale că cei mai defavorizați sunt militarii și polițiștii, că au 65% din salariu brut pe ultimul an de zile, iar ceilalți au fără limită plus sporurile băgate acolo. Adică e ceva… de noaptea minții”, a mai spus Bogdan Chirieac.

