Daniel Dăianu l-a atacat dur pe ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici pe marginea Legii pensiilor, susținând că aplicarea în forma actuală a preverilor din actul normativ este o prostie. El a susținut că nu comentează frustrările legate de eșecuri personale sau în amor ale ministrului de Finanțe.

„Trebuie să facem în așa fel încât să nu dăm cu o mână, să nu dăm cu două mâini și, nu peste mult timp, să fim nevoiți să luăm cu 4-5 mâini. După socotelile noastre, de la 1 septembrie am avut această creștere a punctului de pensie. Înseamnă pentru buget între 8 și 9 miliarde de lei”, a comentat Daniel Dăianu, la Realitatea TV.

El a explicat că pentru 2020, se prevede o creștere a punctului de pensie.

„Când am văzut această creștere, am spus: Dar cum or gândi oamenii aceștia? Cum poți să crești așa, cu 40%? Există o corelație cu putințele bugetului? Această nouă Lege a pensiilor ar însemna ca aproape toate veniturile fiscale din România să fie puse în slujba acoperirii nevoilor de asistență socială și de salarizare. Așa ceva este de negândit!”, a arătat Dăianu.

În opinia sa, este necesar este nevoie de un alt calendar.

„Alt calendar nu înseamnă a reduce pensiile oamenilor”, a continuat Dăianu.

Referindu-se la cum ar trebui să arate un calendar decent de aplicare a acestor majorări pentru punctul de pensie, Dăianu a explicat: „40% la anul este o prostie. Economic, este o prostie. Dacă nu s-ar schimba ceva, un fost premier zicea mergi de-a-n boulea, ne-am duce cu deficitul bugetar la 7%, în 2022.”

Dăianu a avut și o întrebare pentru ministrul de Finanțelor: „El crede că în 3 ani de zile poate fi aplicată Legea pensiilor așa cum este? Eu vă spun ca nu poate fi aplicată. Nu se poate așa ceva, nu putem să băgăm această țară în necaz ca oamenii să sufere în 2-3 ani. Sunt oameni care au scos țara și au evitat intrarea în încetare de plăți. Teodorovici nu s-a confruntat încă cu așa ceva, nu aș vrea să fie nevoit să se confrunte cu așa ceva. Am familie, am copil și nu-mi este indiferent în ce țară trăiesc. Nu facem promisiuni fără acoperire. Folosim tot bugetul pentru salarii și pensii?”, a atacat Dăianu.

Te-ar putea interesa și: