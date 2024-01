Pensii 2024. Cornelia Văduva, expert în cadrul departamentului plăți și vânzări de la Poșta Română , a anunțat că procesul de distribuire a pensiilor se desfășoară în conformitate cu o convenție stabilită cu Casa Națională de Pensii Publice. Totuși, există o înțelegere comună în legătură cu această activitate.

În fiecare lună, plata pensiilor are loc într-un interval de zece zile lucrătoare, între zilele 1 – 15 ale lunii, cu excepția zilelor libere. Banii provin de la CNPP și sunt transferați către Poșta Română în trei tranșe distincte, nu integral odată.

Poșta Română efectuează livrarea pensiilor în numerar pentru aproximativ 2,4 milioane de pensionari, în timp ce 2,5 milioane primesc pensiile prin intermediul cardului.

Până acum, au primit doar 50% din suma totală, reprezentând valoarea primei tranșe a pensiilor. A doua tranșă va fi primită mâine, iar ultima tranșă pe data de 9 ianuarie 2024.

Primele viramente au avut loc pe 3 ianuarie 2024, prima zi lucrătoare din Anul Nou. Astfel, circulația banilor între trezorerie și conturi durează puțin. Livrarea efectivă de numerar poate începe abia de mâine, 5 ianuarie 2024.

A fost elaborat un calendar pentru ianuarie 2024, până pe data de 17 ianuarie (inclusiv), cu nouă zile lucrătoare mai puține decât de obicei. Având în vedere și sumele mai mari de plată care trebuie gestionate și numărate, se consideră că acest interval este suficient pentru a acoperi toți pensionarii.

Sunt și sume mai mari de plată de gestionat și de numărat, considerăm că este un interval suficient care va acoperi absolut toți pensionarii”, a explicat, joi, Cornelia Văduva pentru Realitatea PLUS.