Cu o contribuție consistentă de 50.000 de euro lunar la un fond privat de pensii din 2008, magnatul din Pipera acumulează aproximativ 45.000 de euro lunar din această sursă, pe o perioadă de 30 de ani.

Alături de această sumă semnificativă, beneficiază și de o pensie lunară de 2.500 de euro. Banii vin din calitatea sa de fost europarlamentar. În plus, el primește și o pensie suplimentară de la statul român. Detaliile exacte ale acestei pensii de la stat nu sunt publice.

Cu toate acestea, totalul acestor venituri substanțiale ilustrează modul în care omul de afaceri a avut grijă să-și asigure o bătrânețe lipsită de griji.

Becali a fost ales deputat în Parlamentul României în 2012. El a fost, însă, condamnat definitiv la închisoare în 2013. Din cauza acestui lucru, lui i-a încetat de drept mandatul de parlamentar.

Altfel ar fi fost eligibil pentru o pensie de stat de circa 4.000 de euro. Această sumă trebuie avută în vedere ținând cont de decizia CCR de la finalul lunii noiembrie a acestui an. S-a hotărât atunci a fost că foştii şi actualii parlamentari rămân cu pensiile speciale.

Gigi Becali este un om de afaceri prosper, cunoscut pentru implicarea sa în domeniul imobiliar. El s-a remarcat mai ales din poziția de patron al clubului de fotbal FCSB (fostul Steaua București).

Născut în 1958, Gigi Becali este recunoscut și pentru prezența sa în viața publică, exprimându-și adesea opiniile controversate sau participând la diferite dispute mediatizate. De-a lungul timpului, el a fost implicat și în activități de caritate și filantropice în diverse domenii.

Gigi Becali a fost europarlamentar în perioada 2009-2012. Acesta a câștigat un mandat de membru al Parlamentului European în 2009, ca reprezentant al Partidului Noua Generație – Creștin Democrat. A activat în cadrul Comisiei pentru Dezvoltare Regională și a fost membru supleant în Comisia pentru Drepturile Omului.

Gigi Becali a spus, la un moment dat că regretă faptul că a renunţat la mandatul de la Parlamentul European. El a spus atunci că a făcut o mare greşeală.

„M-am retras, am zis că vreau să lupt pentru ţara mea. Am ieşit, iar de acum încolo vreau să lupt pentru familia mea. Nu mi-am dat seama, am fost un idealist şi am greşit”, a spus acesta