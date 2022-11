Lovitură totală pentru Simona Halep! Ce i-a propus antrenorul său Mihaelei Buzărnescu. Acum s-a aflat

Mihaela Buzărnescu, una dintre cele mai cunoscute jucătoare de tenis din România, a fost invitată la podcastul Orange Sport, numit ”1 la 1”.

În cadrul acestuia, sportiva a povestit cum actualul antrenor al Simonei Halep, Patrick Mouratoglou, a dorit ca aceasta să facă parte din academia sa.

Mihaela Buzărnescu i-a mai povestit lui Mircea Meşter că a avut oferte și de la două academii din Statele Unite ale Americii (SUA).

”Am fost numărul 1 în Europa, la 14 ani, la 16 ani… Am câştigat Master-urile, campioană naţională şi europeană la junioare, adică a fost aşa trecere… După aceea, imediat, am făcut puncte şi la senioare şi era super OK. Adică eram chiar… toţi vorbeau de mine.

Mouratoglou, am fost la ei, voiau să mă ia, au insistat să mă ia să mă antrenez la ei… Au mai fost două academii din America… Aveam între 16 şi 18 ani. După ce am ieşit eu campioană europeană şi am câştigat Masters-ul la juniori.

Chiar sunt fericită de tot ce am realizat la viaţa mea, indiferent de accidentări şi aşa mai departe. Chiar am făcut lucruri pe care mulţi şi le doresc. Cred că ar trebui să fiu mult mai mândră de mine”, a povestit aceasta, scrie Orange Sport.

Mihaela Buzărnescu a avut parte de mai multe accidentări

Sportiva a povestit că s-a confruntat cu o accidentare la spate, din cauza căreia nu a mai putut juca timp de jumătate de an. Chiar în perioada în care de abia își făcuse debutul la senioare, ea și-a pierdut toți sponsorii din cauza acelei accidentări.

Din păcate, accidentările au continuat pentru Mihaela Buzărnescu, acestea împiedicând-o din a atinge potențialul ei maxim.

Jucătoarea de tenis a mai povestit că și-a revenit pe finalul carierei, iar acest lucru se poate vedea cu ochiul liber având în vedere rezultate excelente pe care le-a avut. Amintim că în august 2018, Mihaela Buzărnescu a reușit să ajungă pe locul 20 în clasamentul WTA.

Mihaela Buzărnescu a vrut să renunțe la tenis

Într-un alt podcast, sportiva a povestit că din cauza accidentărilor pe care le-a suferit s-a gândit să renunțe la tenis.

„Eu simțeam că nu mai pot să joc și am zis să fac doctoratul! Părinții, psiholoaga și preparatorul fizic credeau mai mult în mine decât credeam eu. Îmi spuneam că mai pot să joc și că mai am de demonstrat că pot ajunge și mai sus în tenis. Eu nu mai credeam și au fost niște clipe horror în perioada aceea. Nu vreau să îmi mai amintesc în viața mea, a fost groaznic!

Ajungi la 25 de ani, ai făcut atâtea sacrificii, ai cheltuit atât și ești la 0, nu știi ce faci! În anul acela, când am început eu să joc, deci la 27 de ani, eram pe locul 900. Am zis că e ultimul an, aveam clasamentul înghețat în 2017.

La finalul anului mă las, tragem linie și văd ce naiba fac că nu mai pot. Și cred că a fost un mare atu relaxarea cu care am jucat. La finalul anului am ajuns pe locul 80”, spunea sportiva în podcastul lui Radu Țibulcă.