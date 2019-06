Este vorba despre legea dublului-standard. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului (ANPC), Marius Pîrvu, a precizat că din septembrie vor avea cadrul legal efectiv pentru a pune în aplicare dublul-standard.

„Legea dublului-standard a fost aprobată în Parlamentul European şi urmează, în luna septembrie, să fie publicată în Monitorul European şi abia de acolo începând putem să spunem că avem cadrul legal efectiv pentru a pune în aplicare dublul-standard. Practic va urma o perioadă în care noi, ca şi iniţiatori ai acestei legi, va trebui să transpunem în legislaţia naţională tot ceea ce înseamnă dublul-standard pentru că dublul-standard este un proces mai amplu. Trebuie făcut în conlucrare cu entităţile competente din ţările respective în care noi vom studia aceste produse. Într-adevăr, noi ca şi autoritate ne-am pregătit cumva în avans şi am căutat să găsim câteva aspecte pe care noi să le deschidem ca discuţie în momentul ăn care el va putea fi aplicat efectiv conform transpunerii în legislaţia naţională şi bineînţeles că vom extinde atât aspura detergenţilor, pentru că avem reclamaţii în acest sens, asupra textilelor, asupra nu numai a produselor alimentare cât şi non-alimentare, chiar şi în zona serviciilor”, a spus Marius Pîrvu, prezent la conferinţa „Standardele conectează pieţele” – eveniment organizat de Ministerul Economiei şi România şi Comisia Europeană, cu sprijinul Organismului Naţional de Standardizare.

Acesta a declarat că va fi modernizat şi extins laboratorul Larex, acesta urmând să devină un laborator naţional.

Pentru modernizarea şi extinderea Larex instituţia se află în procedură de achiziţie de echipamente, iar suma alocată în acest an este de 40 de milioane de euro. De asemenea, se are în vedere reconstrucţia sau modernizarea spaţiilor existente pe care Larex le are din 1990, iar pe lângă acestea se caută împreună cu autorităţile locale spaţii sau terenuri unde ar putea fi dezvoltat laboratorul.

Marius Pîrvu a afirmat că în cazul în care se constată diferenţe de calitate în cel puţin trei ţări comercianţii pot primi amenzi de până la 4% din cifra de afaceri.

